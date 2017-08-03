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Karaman Belediyesinin yaptırdığı okullar hızla yükseliyor



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Kent Meydanı Projesi kapsamında imzalanan protokol gereği Siyahser ve Abbas mahallesine Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan okul inşaatları hızla yükseliyor.

Kent Meydanı Projesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Karaman Belediyesine devredilen Anafartalar Ortaokulunun bulunduğu arsa ve okul binalarının yerine, Siyahser Mahallesi ve 19 Mayıs Okulunun bulunduğu alana toplam 40 derslikli iki yeni okul binası yapılıyor.

Siyahser Mahallesinde 24 derslik ile Abbas Mahallesinde 16 derslikli inşa edilen okullarda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Kent Meydanı ve Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi kapsamında, Anafartalar Ortaokulu'nun yerine Siyahser Mahallesine 24 derslik, 19 Mayıs Okulu'nun bulunduğu alana 16 derslikli yaptığımız okul inşaatında çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor. 19 Mayıs Okulu'nda da arsanın büyük, okulun küçük olması sebebiyle daha modern ve büyük bir okul projesi geliştirdik. Her iki okul inşaatı da yükselmeye başladı. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren eğitim ve öğretime başlayacak" dedi.

(MD-AH-Y)



03.08.2017 11:58:57 TSI

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