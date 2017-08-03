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Erzurum'a 38 tesis kazandırılıyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:58
Erzurum'a 38 tesis kazandırılıyor
Erzurum'a 38 tesis kazandırılıyor
- Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 61 milyon TL tutarındaki 12 müjde ile Erzurum'a geliyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 61 milyon lira tutarındaki 12 adet yatırım müjdesi ile Erzurum'a geliyor.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Erzurum programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 36 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1 adet ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 1 adet tesisin temelini atacak.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 4 Ağustos Cuma günü Erzurum'da düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile 592 milyon lira yatırım bedelli 38 adet tesisin temelini atacak.
Erzurum'a 592 Milyon TL'lik 38 Tesis
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, saat 13.30'da Havuz Başı Şehir Meydanı'nda düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Köşk Barajı ve baraj sulaması, Hınıs Başköy Barajı Sulaması, Karagöbek Barajı Sulaması, Oltu Şendurak Barajı Sulaması, Şenkaya Tütenocak Barajı Sulaması, Şenkaya Sarıyar Barajı Sulaması, Pasinler Taşkaynak Göleti Sulaması, Tortum Pehlivanlı Barajı Sulaması, Tortum Büyükbahçe Göleti, İspir Maden Köprübaşı Barajı Sulaması ile 25 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak.
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, aynı merasimde OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesis ile DKMP Genel Müdürlüğü'nce de Nenehatun Tarihi Milli Parkı, Tortum Gölü ve Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nda yapılacak işlerin temelini atacak.
Ayrıca Prof. Dr. Eroğlu, Erzurum'da 10 aileye gelir getirici tür sertifikası ve 8 aileye de Orköy sertifikası verecek. Zerdali, leylak, ahlat, karaağaç ve sarıçam türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.
Erzurum'un Münbit Toprakları Suya Kavuşuyor
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle Erzurum'da 229 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak. Ayrıca 2 ilçe, 20 yerleşim yeri ve 19 bin 740 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak.
Erzurum'a Son 2 Yılda 883 Milyon TL'lik 88 Müjde
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 15 Ağustos 2016'da Erzurumlulara verdiği 822 milyon TL'lik 76 müjdeye ilave olarak 61 milyon lira yatırım bedeline sahip 12 müjde daha verecek. Böylece son 2 yılda Erzurumlulara toplam 883 milyon TL'lik 88 müjde vermiş olacak.
Müjdeler arasında baraj sulaması, gölet sulaması, taşkın koruma tesisi, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi, Tortum Gölü'ne kuş gözlem kulesi ve yürüyüş iskelesi yapımı ile 3 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumu yer alıyor.
(ERZ-AT-Y)

03.08.2017 11:58:34 TSI
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