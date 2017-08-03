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Yabani hayvanlar için su tekneleri yerleştirildi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:58
Yabani hayvanlar için su tekneleri yerleştirildi
Yabani hayvanlar için su tekneleri yerleştirildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanlar için doğaya su tekneleri yerleştirildi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle yabani hayvanlar susuz kalmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Su kaynaklarının kuruduğu ve susuz bölgelere su tekneleri yerleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın çalışmalarından olan yaban hayvanların beslenme ihtiyacı yanında, hava sıcaklığın yüksek olduğu bu aylarda yaban hayvanları su ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarımızı başlattık. Adıyaman Şube Müdürlüğü eylem planı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda suyun az olduğu yerlerde yaban hayvanların su ihtiyacını karşılamak için galvanizli sacdan ve varillerden yararlanmak suretiyle bir damla suyun boşa akmasını engelleyip depolanıp yaban hayvanların su ihtiyacı karşılanmaktayız. Nemrut Dağı SİT alanı başta olmak üzere Adıyaman'ın çeşitli bölgelerine özellikle yaban keçilerin yaşadığı alanlara su tekleri yerleştirilmektedir" dedi.
(AHM)

03.08.2017 12:00:21 TSI
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