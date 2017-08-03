ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç kız intihar etti

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:03
Genç kız intihar etti

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Dağyalangoz köyünde bir kadın intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Tut ilçesine bağlı Dağyalangoz köyünde Ayşe P. (29) evinin tavanına kendisini iple asarak intihar etti. Ailesi tarafından sabah fark edilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini gördü. Jandarma ekipleri intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
(AHM)

03.08.2017 12:06:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
YEREL

ADIYAMAN'DAN SURİYE'YE YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ
Yabani hayvanlar için su tekneleri yerleştirildi
YEREL

YABANİ HAYVANLAR İÇİN SU TEKNELERİ YERLEŞTİRİLDİ
Dünyada her yıl 800 bin kişi kolon kanserine yakalanıyor
YEREL

DÜNYADA HER YIL 800 BİN KİŞİ KOLON KANSERİNE YAKALANIYOR
Besni'de ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL

BESNİ'DE İLÇESİNDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI
Şampiyonluk kupasını Başkan Kutlu'ya verdi.
YEREL

ŞAMPİYONLUK KUPASINI BAŞKAN KUTLU'YA VERDİ.
Şehit bbasından Başkan Kutlu'ya teşekkür
YEREL

ŞEHİT BBASINDAN BAŞKAN KUTLU'YA TEŞEKKÜR
Vali Kalkancı: &quot;Geçmişe hayıflanmadan önümüze bakacağız&quot;
YEREL

VALİ KALKANCI: "GEÇMİŞE HAYIFLANMADAN ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"
Sara nöbeti geçiren şahıs yaralandı
YEREL

SARA NÖBETİ GEÇİREN ŞAHIS YARALANDI
Kahta'da esnaf mum ile elektrik faturalarını protesto etti
YEREL

KAHTA'DA ESNAF MUM İLE ELEKTRİK FATURALARINI PROTESTO ETTİ
Taşıma ve yemek ihalesi yapıldı
YEREL

TAŞIMA VE YEMEK İHALESİ YAPILDI