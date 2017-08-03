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Genç kız intihar etti



ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Dağyalangoz köyünde bir kadın intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Tut ilçesine bağlı Dağyalangoz köyünde Ayşe P. (29) evinin tavanına kendisini iple asarak intihar etti. Ailesi tarafından sabah fark edilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini gördü. Jandarma ekipleri intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

(AHM)



03.08.2017 12:06:22 TSI

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