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Süleymanpaşa'da kaldırımlara park eden araçlara işlem yapılıyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:11
Süleymanpaşa'da kaldırımlara park eden araçlara işlem yapılıyor
Süleymanpaşa'da kaldırımlara park eden araçlara işlem yapılıyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak yaptıkları denetimlerde, araçlarını yayalara ayrılmış yollara ve engelli geçitleri üzerine park eden sürücülere geçit vermiyor. Ekipler, 2017 yılının ilk altı ayında kaldırım ve yayalara ayrılmış yollara park eden 498 araç hakkında idari işlem yaptı.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak yaptıkları denetimlerde, araçlarını yayalara ayrılmış yollara ve engelli geçitleri üzerine park eden sürücülere geçit vermiyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasak olan yerlere park edilen araçlara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38. Maddesi uyarınca kaldırım işgali yapan araçlara idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yapılan denetimlerde tretuvar ve yayalara ayrılmış yolların işgallerine yönelik uygulama devam ediyor. Vatandaşlar tarafından da gelen şikayetler üzerine kaldırım üzerine park eden araçlarla ilgili uygulama yapan zabıta ekipleri, 2017 yılının ilk altı ayında 498 araca idari işlem gerçekleştirdi.

"Kaldırımlar yayalarımız için yapıldı"
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Kaldırımlarımız yayalarımıza ait. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin bütün sokak ve caddelerinde yayalara ayrılmış yollara ve engelli rampalarına park eden araçlara defalarca uyarılarda bulunuyorlar. Yaya yollarına park eden araçlar yüzünden yayalar ve özellikle engelli vatandaşlarımız ile çocuklarımız tehlike içinde kalıyorlar. Bu konuda araç sahibi vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yay geçitleri, kaldırımlar ve engelli rampaları üzerine park eden araçlarla ilgili uygulamalarının devam ettiği bildirilirken, araç sahiplerinin yaya haklarına daha saygılı olmaları çağrısı yapıldı.
(SK-MEF-Y)

03.08.2017 12:12:49 TSI
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