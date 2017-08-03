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Kağıtsporlu karateciler Türkiye Şampiyonasına hazır



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler, Türkiye Şampiyonası öncesi iddialı olduklarını söylediler.

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 03-06 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak. Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan şampiyonanın hemen ardından 6 Ağustos Pazar günü, 26-29 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcularda belirlenecek. Şampiyona öncesi başarılı sporcular ve yöneticiler bir araya geldi.

Şampiyona öncesi başarılı karatecilerle yöneticiler bir araya geldi. Türkiye ve Dünya çapında yapılan müsabakalarda büyük başarılara imza atan mavi beyazlılar, bir şampiyona öncesi daha başarı sözü verdi. Toplantıda konuşan ve tecrübelerini aktaran Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal, başarılı olmak isteyen sporcuların kondisyon kavramını hayatlarının merkezine almaları gerektiğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün sporcularına sadece iyi günlerde değil kötü günlerde de sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini belirten Başkan Yeşildal, sözlerini mavi beyazlı ekibe şampiyonada başarılar dileyerek bitirdi.

(GY-Y)



03.08.2017 12:14:44 TSI

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