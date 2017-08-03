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Adıyaman'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:12
Adıyaman'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Adıyaman'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'dan hayırseverlerden toplanan 1 tır dolusu un dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.
Adıyaman Rahmet Eli Yetimler Derneği ile Hayrat İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi arasında Suriye'deki iç savaş mağdurlarına el uzatmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayırseverlerden toplanan bir tır dolusu un yapılan dualar eşliğinde yola çıktı. Adıyaman Müftülüğü önünden Suriye'ye gönderilen yardım tırı ile ilgili açıklamada bulunan Hayrat İnsani Yardım Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Demir, "Bugüne kadar tüm dünyada çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu yardımlarımızın büyük bir kısmını savaş ve yokluk içerisinde yaşama tutunmaya çalışan komşumuz mahzun Suriye'ye, gerçekleştirdik. Suriye için 'Sana ihtiyacım var' kampanyası kapsamında bugüne kadar bin 363 yardım tırını oradaki mazlum ve çaresiz halka ulaştırdık. Bundan sonra Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine gerçekleştireceğiz. Yardım kampanyalarımıza da tüm hayırseverlerin katkısını bekliyoruz. İslam dünyasının problemlerinin çözümünde sadece maddi yardımlar yetersiz kalacaktır. Asıl olan mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu mağduriyetlerin bir daha da yaşanmaması için Yüce Mevla'ya niyazda bulunuyor, yardım kampanyasında desteklerini esirgemeyen hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşma ve duaların ardından yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.
(CK-AHM)

03.08.2017 12:14:50 TSI
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