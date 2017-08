YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cildinizi koruyacak 6 öneri

- Cildi nemli tutun, en az 2 litre sıvı tüketin, sigara ve alkolden uzak durun, stresle baş etmeyi öğrenin, uzun ve sıcak banyolardan sakının, bol vitamin alın

- Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, güneş hasarının ardından erken cilt yaşlanması sorunlarıyla karşılaşmamak için cildi her daim zinde tutmak gerektiğini belirtti



ADANA (İHA) - Acıbadem Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, güneş hasarının ardından erken cilt yaşlanması sorunlarıyla karşılaşmamak için cildi her daim zinde tutmak gerektiğini belirterek, "Basit bazı önlemler alarak sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olunabiliyor" dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, güneşin yararlı etkilerinin yanı sıra zararlı etkileri de olduğunu belirterek, uzun süre güneş ışığına maruz kalmak cildin nem ve elastikiyetini kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Dr. Deniz Çetinkünar, güneşin cilt üzerinde yarattığı tahribatı önlemenin en doğru yolunun tedbir almak olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin her mevsim kullanılması gerekir. Cildimiz stres, beslenme gibi yaşam alışkanlıklarımızdan fazlasıyla etkileniyor. Bu nedenle yaşam tarzımızda yapacağımız küçük değişiklerle hem güneşin yarattığı hasarlar onarılabilir, hem de sağlıklı bir cilde kavuşabiliriz."



Cildinizi nemli tutun

Dr. Çetinkünar, her gün cilde uygun bir nemlendirici sürmeyi ihmal etmemek gerektiğini belirterek, "Mümkünse güneş koruyucu özelliği olan nemlendiricinizi cildiniz hafif nemliyken uygulayın. Kuru bir cilt yapınız varsa, banyo sonrasında nemliyken vücut yağları uygulayabilirsiniz. Böylelikle cildinizin direncini artırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



En az 2 litre sıvı tüketin

Deniz Çetinkünar, sağlıklı bir cilt için günde 2-2,5 litre su içilmesini önererek, "Özellikle yaz aylarında terle atılan sıvının mutlaka yerine konması gerekiyor. Bununla birlikte kapalı ve klimalı ortamlarda su içme ihtiyacınızın azalmasının sizi yanıltmasına izin vermeyin. Suyun yerini hiçbir şey tutmasa da, mineral su, ayran ve bitki çaylarının tüketilmesi de yarar sağlıyor. Kahve-çayın cildiniz üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini unutmayın ve günde 2-3 fincandan fazla içmemeye çalışın" dedi.



Sigara ve alkolden uzak durun

Sigaranın küçük damarlarda dolaşımı bozarak cildin oksijen ve besin alımını engellediğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, "Bu şekilde cilde elastikiyetini veren kollajen ve elastinin yapısı bozuluyor ve cilt yaşlanıyor. Sigara hem kullanıcıları, hem de çevresindeki etkilediğinden, mümkün olduğu kadar içilen ortamlarda bulunmayın. Aşırı alkol tüketimi de cildin su kaybetmesine ve kuruyup kırışmasına neden olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.



Stresle baş etmeyi öğrenin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, yoğun stresin en çok etkilediği organların başında cilt geldiğini ifade ederek, "Hatta birçok kişide sıkıntıların ilk belirtileri cilt yüzeyinde ortaya çıkıyor. Ürtiker gibi alerjik reaksiyonlar, cilt hassasiyeti, akne gibi sorunlar stresle yakın ilişkili. Sınırlarınızı çizin, önceliklerinizi belirleyin, gerisini hayatın doğal akışına bırakın. Böylece cildinizin strese bağlı kötü gidişinin önüne geçebilirsiniz" şeklinde konuştu.



Çok uzun ve sıcak banyolardan kaçının

Dr. Çetinkünar, Nem dengesini korumak ve olası güneş hasarlarına karşı daha hızlı iyileşme sağlanabilmesi için, cildin doğal yağlarını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, uzun ve sıcak banyolardan kaçınıp, güçlü sabun ve deterjanlardan uzak durmak gerektiğini belirtti.



Bol bol vitamin alın

Dr. Deniz Çetinkünar, araştırmaların C vitamininden zengin, kötü yağ ve rafine şekerlerden fakir beslenmenin cildi gençleştirdiğini gösterdiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Kolaylıkla ulaşabileceğiniz C vitamini kaynakları arasında limon, kivi, kuşburnu, brokoli ve maydanozu sayabiliriz. Somon balığında bulunan bir tür karotenoidin cilt elastikiyetine katkıda bulunuyor. Kollajen sentezini artıran A vitamini için, balık, yumurta, peynir, tereyağı gibi hayvansal ya da havuç, ıspanak, brokoli, mango ile kayısı gibi bitkisel kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini güneş hasarını önlemede ve sonrasında onarım için cildi nemlendirip yumuşatmada çok etkin. Tam tahıllar, kabak, lahana, marul, zeytinyağı, fındık, ceviz, ton balığı, domates ve patateste bol miktarda bulunuyor. Özellikle günde bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor."

03.08.2017 12:17:35 TSI

