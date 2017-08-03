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Kırklareli Devlet Hastanesinde Tıbbi Onkoloji Uzmanı göreve başladı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Devlet Hastanesine atanan Tıbbi Onkoloji Hekimi Uzm. Dr. Hamza Uğur Bozbey, hasta kabulüne başladı.

Kanser hastalığı hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Hamza Uğur Bozbey, "Kanser, artan görülme sıklığı ve ölüm hızları nedeniyle önemli bir sağlık problemidir. Medikal onkoloji iç hastalıklarının bir alt dalı olup yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını da kapsayan bir bilim dalıdır. Meme kanseri, mide-barsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, akciğer kanseri, baş-boyun kanseri, malign mezenkimal tümörler, beyin tümörleri, böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, melanom, lenfomalar, tiroid kanseri, testis kanseri, yumurtalık (over), rahim (endometriyum), rahim ağzı (serviks) kanserleri gibi birçok kanser türü medikal onkoloji yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir. Kırklareli halkına en iyi şekilde hizmet vermenin gayretinde olacağım" dedi.

(SK-MEF-Y)



03.08.2017 12:18:01 TSI

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