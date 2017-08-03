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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, muayene için Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy'den İzmir'deki kalp doktoruna giden Ramazan Güllü (60) dönüş yolunda direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Üzücü olay, Dumlupınar ilçesine bağlı Kızılcaköy-Küçükaslıhanlar karayolunda meydana geldi. 35 KMY 36 plakalı aracının direksiyonu başında kalp krizi geçiren Güllü, aracın kontrolünü kaybederek, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre taklalar atarak kaza yapan ve yaralanan Ramazan Güllü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (YD-EFE)



03.08.2017 12:23:43 TSI

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