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Sukapı Mahallesi'nde kafe harabe oldu

- Mahalle sakinleri kafeye Vali Doğan'ın, el atmasını istiyor



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Kalesi karşısında bulunan ve belediyeye ait olan kafe yıkılarak harabe oldu.

Dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, tarafından Sukapı Mahallesi'nde yaptırılan ve Kars'ı kuşbakışı gören kafe, sarhoşların mekanı olmuş. Camları, kapıları kırılan, içerisinde malzemeleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce götürülen kafe Kars Kalesi karşısında bulunuyor. Üzerine çıkıldığı zaman Kars'ın tamamının görüldüğü kafenin 'Seyir Tepe' olarak yeninden yapılması isteniyor.

Hemen karşısında kale, altında Harakani Türbesi, Evliya Cami, Kümbet ve Ulu Camii'nin de bulunduğu kafenin bakım onarımının yapılarak Kars'a kazandırılmasını isteyen Sukapı ve Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, böylece kafenin sarhoşlardan da kurtarılacağını söylediler.

Gece yarılarına kadar sarhoşlara ev sahipliği yapan kafenin kendilerini ve çocuklarını tehdit ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, "Burası çok güzel bir yerdi. Geçen sürede kimse sahip çıkmadı. Yıkıldı, malzemeleri çalındı. Şimdi de sarhoşlar ve uyuşturucu kullananların makanı oldu. Çocuklarımızı korkumuzdan dışarı bırakmıyoruz. Burasına sahip çıkılıp yeniden onarılarak işletilirse, hem sarhoş ve uyuşturucu kullananlardan burası kurtarılmış olur. Hem de herkesin gelip oturarak Kars'ı kuşbaşı izleyecek bir yer olur" dediler.

Kars Kalesi altında hayata geçirilen Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında yıkılan kafenin de değerlendirmesi gerektiğini belirten mahalle sakinleri Vali Rahmi Doğan'ı kafenin bulunduğu yere davet ederek, buradan Vali Doğan'ın Kars'a bakmasını istediler. Buradan Vali Doğan'ın Kars'ı buradan gördükten sonra, burasını değerlendireceğine inandıklarını kaydettiler.

(IÇ-Y)



03.08.2017 12:23:48 TSI

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