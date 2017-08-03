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Tarihi cami çocuk sesleriyle şenlendi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:23
Tarihi cami çocuk sesleriyle şenlendi
Tarihi cami çocuk sesleriyle şenlendi
- Manisa'da 'Cami Çocuk Buluşması' programı Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camii'nde gerçekleştirildi
- Çocukları camilere alıştırmak için düzenlenen programa ilgi yoğun oldu

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Çocukları camilere alıştırmak için düzenlenen 'Cami Çocuk Buluşması' programı, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan tarihi Sultan Camii'nde gerçekleştirildi.
Kurslarda eğitim görüp Kur'an okumayı öğrenen çocukların camilere alıştırılması için düzenlenen 'Cami Çocuk Buluşması' programında renkli görüntüler oluştu. Programa katılan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, cami girişinde çiçeklerle karşılandı. Vali Güvençer programı takip etmesi için camiye getirilen sandalyeye oturmak yerine çocuklarla birlikte bağdaş kurarak programı takip etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, "Programımızın başlığı cami ve çocuk buluşması. Esasında biz bu toplumun her kademesindeki bireyleri olarak her vesileyle camilerle buluşuyoruz Elhamdülillah ama bundan sonraki buluşmalarımızı daha bir bilinçli olarak gerçekleştirelim. Kur'an kursunda okuyan, camilerimizde okuyan çocuklarımızın gelecekte bu camilerde görev alması, Kur'an kurslarında görev alması temennisiyle toplumumuzun, aziz milletimizin dini hayatına rehberlik yapacak olması nedeniyle bu yapılarımızda böyle bir program hazırladık. Türkiye'nin her tarafında, her ilçesinde bu programları inşallah belli bir süre içerisinde gerçekleştirecek ve bundan sonraki bu programlarda alacağımız mesajlarla, alacağımız notlarla hedefimiz bütün camilerde aynı programı gerçekleştirmek" dedi.

"Amaç toplumun her kesimine ulaşmak"
Kur'an kurslarına olan ilgiden dolayı bir yandan sevindiklerini, bir yandan da toplumun her kesimine ulaşmadıkları için de hüzünlü olduklarını aktaran Cihan, "İstiyoruz ki toplumumuzun bütün çocuklarına ulaşalım, bütün ailelerine ulaşalım ve onları da bu güzel mekanlara davet edelim. Hem milli hem dini değerlerimizde buluşmaya vesile olalım diye düşünüyoruz. Ancak bunu da tamamıyla gerçekleştirmiş değiliz. Hep beraber gayret edeceğiz. Sizler komşularınıza bu güzel programları duyuracaksınız, onları teşvik edeceksiniz. Biz de çalışmalarımızla inşallah toplumumuza ulaşmaya gayret edeceğiz. Büyüklerimizden de her zaman olduğu gibi desteklerini talep edeceğiz. İnşallah aziz milletimizin, Ümmedi Muhammed'in geleceği bugünden daha aydınlık olacak diye hem dua ediyoruz, hem ümit ediyoruz hem de bunun böyle olması için çok çalışmamız gerektiğini de hep beraber hatırlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.
Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan'ın konuşmasının ardından Kur'an kurslarında öğrenim gören çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, vaazlar ve hutbe verildi. Programın sonunda çocuklara ve velilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kur'an Kurslarında eğitim gören çocuklar, veliler ve müftülük çalışanları katıldı.
(SC-Y)

03.08.2017 12:25:33 TSI
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