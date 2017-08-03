ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den engellilere müze gezintisi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:24
Büyükşehir'den engellilere müze gezintisi
Büyükşehir'den engellilere müze gezintisi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez engellileri tarihle buluşturdu.
Şanlıurfa'da engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek amacıyla yaptığı Engelliler Koordinasyon Merkezinde eğitim ve kurs gören engelli guruplar, bedensel engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler, görme engelliler, down sendromlu engellileri Türkiye'nin en büyük müzelerinde biri olan Şanlıurfa kent müzesini gezdiler.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafında hazırlanan ortak projeyle Şanlıurfa'daki tüm kesimlerin, Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın en büyük ve modern müze kompleksinin gezilmesi ve görmesi hedeflenmektedir. Tarihi ve kültürel zenginliklerin Şanlıurfalılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.
Tarih yolculuğu yaptıklarını belirten engelliler, sağlanan bu imkandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.
(AK-OE-Y)

03.08.2017 12:26:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Haliliye'de kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi
YEREL

HALİLİYE'DE KAÇAK YAPI YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şanlıurfa'ya modern taksi durakları
YEREL

ŞANLIURFA'YA MODERN TAKSİ DURAKLARI
Piazza'da Paleontoloji sergisi düzenlenecek
YEREL

PİAZZA'DA PALEONTOLOJİ SERGİSİ DÜZENLENECEK
Viranşehir'de 25 okul beyaz bayrak almaya hak kazandı
YEREL

VİRANŞEHİR'DE 25 OKUL BEYAZ BAYRAK ALMAYA HAK KAZANDI
İl koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
YEREL

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Kaldırım işgallerine karşı 50 santim uygulaması
YEREL

KALDIRIM İŞGALLERİNE KARŞI 50 SANTİM UYGULAMASI
Eyyübiyeli kadınlardan Ekinci'ye teşekkür
YEREL

EYYÜBİYELİ KADINLARDAN EKİNCİ'YE TEŞEKKÜR
Vali Erin'den esnafın sorunlarını dinliyor
YEREL

VALİ ERİN'DEN ESNAFIN SORUNLARINI DİNLİYOR