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Büyükşehir'den engellilere müze gezintisi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez engellileri tarihle buluşturdu.

Şanlıurfa'da engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek amacıyla yaptığı Engelliler Koordinasyon Merkezinde eğitim ve kurs gören engelli guruplar, bedensel engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler, görme engelliler, down sendromlu engellileri Türkiye'nin en büyük müzelerinde biri olan Şanlıurfa kent müzesini gezdiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafında hazırlanan ortak projeyle Şanlıurfa'daki tüm kesimlerin, Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın en büyük ve modern müze kompleksinin gezilmesi ve görmesi hedeflenmektedir. Tarihi ve kültürel zenginliklerin Şanlıurfalılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Tarih yolculuğu yaptıklarını belirten engelliler, sağlanan bu imkandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

(AK-OE-Y)



03.08.2017 12:26:15 TSI

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