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Başkan Kurt, Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimlerinin misafiri oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı'nda yaşayan 45 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak için inşa edilen Koca Çınar Yaşam Merkezi'nin müdavimleri, Başkan Kurt'u ağırladı. Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimlerinin davetlisi olarak giden Başkan Kurt, merkezde bulunanlarla öğle yemeği yedi. Türküler eşliğinde mangal yakan Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, Başkan Kurt ile keyifli bir gün geçirdi. Başkan Kurt ile sohbet eden müdavimler, kendileri için Koca Çınar Yaşam Merkezi'ni inşa ettiren Başkan Kurt'a teşekkür etti. Koca Çınar Yaşam Merkezi ile hayatlarının değiştiğini belirten müdavimler, "Koca Çınar Yaşam Merkezi yaşam kaynağımız oldu. Havası güzel, ortamı güzel, personeli güzel. Biz buradan çok memnunuz. Psikolog geliyor, onunla görüşüyoruz; oyunlar oynuyoruz, şarkı türkü söylüyoruz, gezilere gidiyoruz. Burası bize çok iyi geldi" şeklinde konuştular.

Öte yandan, Başkan Kurt'a bahçede yetiştirdikleri organik domates, salatalık, patlıcanların da yer aldığı bir sepet hediye etti.

(ÇAĞ-AS-Y)



03.08.2017 12:26:55 TSI

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