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Çetin: "Adana'da örnek bir kent oluşturuyoruz"



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ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm projesiyle ilgili olarak, "Bu projede halkın lehine olan şeyi yapacağıma söz verdim ve halkın lehine olan neyse onu yapıyorum. Ben bu projede halkımızın tarafındayım ve halkın avukatıyım. Oluşacak o muhteşem şehirde benim de emeğim olacağı için çok mutluyum" dedi.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki 107 hektarlık kentsel dönüşüm projesinin onaylanmasının ardından başlanan Belediye Evleri sakinleri ile etap etap görüşmeler devam ediyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediye Evleri Mahallesi Muhtarı Yemliha Yücel ile bir grup vatandaşla bir araya geldi.

Kentsel dönüşüm projesinin etaplar halinde yapılacağını belirten Çetin, yapıların ruhsat tarihinden itibaren en fazla 24 ayda vatandaşlara teslim edileceğini anlattı. Bu süreçte hak sahiplerinin tamamına taşıma ve kira yardımı yapılacağını da hatırlatan Başkan Çetin, "Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projesiyle, yaşanabilir, çağdaş ve Türkiye'nin en güzel yaşam alanlarından birini oluşturacağız. Bölge halkımızı kalkındıracağız. Bu proje ile Adana'da örnek bir kent oluşturuyoruz. Projemiz Adana'nın incisi olacak" dedi.

Vatandaşların talebiyle Belediye Evleri Mahallesi isminin değiştirileceğini de sözlerine ekleyen Çetin, vatandaşların sorularını da müşavir firma yetkilileri ile teker teker yanıtladı. Açıklamaların ardından vatandaşlar tüm sorularına cevap bulmuş oldu.



"Halkın lehine olanı uyguluyoruz"

Türkiye'ye örnek bir projeyle Adana'nın en gözde yaşam alanını oluşturacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Çetin, "Adanamızın, hatta Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında bulunan Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projemiz ile Adana'nın en gözde yaşam alanını oluşturmuş olacağız. Burada kurulacak örnek şehir, kentimize ve ülkemize de kentsel dönüşüm alanında öncü olacak bir projedir. 1078 dönüm alanda Türkiye'nin her yerinden herkesin gelip incelemek isteyeceği bir kenti Adana'ya kazandıracağız. Halkın lehine olan şeyi yapacağıma söz verdim ve şimdi bunu uygulamaya geçiriyoruz. Ben bu projede halkımızın tarafındayım ve halkın avukatıyım. Oluşacak o muhteşem şehirde benim de emeğim olacağımı için çok mutluyum" diye konuştu.

(ELF-Y)



03.08.2017 12:28:33 TSI

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