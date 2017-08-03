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ESES yönetiminden Başkan Kurt'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Yaklaşık 20 gün önce Eskişehirspor yönetimini devraldıklarını belirten Sinan Özeçoğlu, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Başkan Kurt'un her zaman Eskişehirspor'un yanında olduğunu kaydeden Özeçoğlu, Eskişehirspor'a verdiği destek nedeniyle Başkan Kurt'a teşekkür etti. Özeçoğlu, "Oyuncularımızla, teknik direktörümüzle anlaştık. Ama bunlarla da bitmiyor. Bu kulübü en kısa zamanda düzlüğe çıkarmak için uğraşacağız. Bu anlamda bize katkı veren herkese, teşekkür ediyoruz. Yapabileceğimiz projeleri masaya yatıyoruz. El birliğiyle Eskişehir olarak birlik olursak, bu kulübü layık olduğu yerlere getiririz" dedi.

"Eskişehirspor'un yanında olmaya devam edeceğim"

Eskişehirspor'un yeni yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi. Eskişehirspor'a yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Kurt, "Eskişehirspor kötü günler geçirdi, ancak Eskişehirspor'un yeni yönetimine güvenimiz tam. Zorluklarla başa çıkabilecek bir yönetim. Sinan Özeçoğlu'nun basketboldaki başarısını hepimiz biliyoruz. Takımı 1 yıl gibi kısa bir sürede süper lige çıkarmış, Eskişehir'e farklı bir boyut kazandırmıştı. Ancak Eskişehirspor'un bütün Eskişehir'in desteğine ihtiyacı var. Biz birlik olursak aşamayacağımız sorun yok. Ben Eskişehirlilere de Eskişehirspor'un yeni yönetimine de güveniyorum. Hep birlikte, omuz omuza bu sorunların üstesinden gelip, Eskişehirspor'u şampiyonluğa taşıyacağız" diye konuştu.

Özeçoğlu, Başkan Kurt'a 26 Numaralı üzerinde Kazım Kurt yazılı Eskişehirspor Forması hediye etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

(İHA-AS-Y)



03.08.2017 12:28:36 TSI

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