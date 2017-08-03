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8 ilçede 2B kadastrosu tamam

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:27
8 ilçede 2B kadastrosu tamam
8 ilçede 2B kadastrosu tamam

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'da orman vasfını kaybetmiş arazilerin kadastro çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 8 ilçe 21 birimde 2B arazisi kadastro çalışmaları bitirilirken, halen 2 ilçenin 3 biriminde çalışmalar devam ediyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2B kadastro çalışmaları kapsamında bugüne kadar 8 ilçede çalışma yapıldı. Buna göre Altınordu ilçesi Alınca, Alisayvan, Erenli, Hürriyet, Gerce, Pelitli, Çamaş ilçesi Danışman, Gürgentepe'nin Gültepe, İkizce'nin Seymenli, Küçükgeriş, Tombaşlı, Atatürk, Enağızlı ve Yoğunoluk, Kumru'nun Yenidivan, Perşembe'nin Ekinciler, Ortatepe, Yarlı, Ünye'nin Eskikızılcakase ve Güzelyalı mahallelerinde 2/B sayısal kadastro harita yapım çalışmaları 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle tamamlandı.
Fatsa'nın Kılavuzömer ve Tayalı ile Kumru'nun Divanitürk Mahallelerinde 2/B çalışmaları devam ederken, Fatsa'nın Salihli ve Gürgentepe'nin Gülbelen kadastro yapım çalışmalarına başlanması planlandı.
(MAK-SLH-Y)

03.08.2017 12:29:09 TSI
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