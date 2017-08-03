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Gönül gözüyle evlendiler

- Engelliler engelleri yendi



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de evlenmek için Odunpazarı Belediye'sine başvuran görme engelli çiftin nikahı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde kıyıldı.

Eskişehir'de 40 yıl sonra birbirlerini tekrar bulan görme engelli Celal Yıldıran (55) ile Sebahat Kartal (53) geçtiğimiz günlerde nikahlarından önce düğünlerini yapmışlardı. Çeşitli nedenler dolayı önce düğünlerini yapan çift, bugün Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde dünya evine girdi. Mutluluğu gözlerinden okunan damat Celal Yıldıran, engellilerin engelleri yendiğini belirterek, "Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Allah herkese böyle bir şey yaşatsın. Her engellinin böyle mutlu olmasını temenni ediyorum. Engelliler engelleri yendi" ifadelerini kullandı.

(ÇAĞ-AS-Y)



03.08.2017 12:29:43 TSI

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