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Gaziantep'te oto hırsızlarına operasyon

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:28
Gaziantep'te oto hırsızlarına operasyon

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis ekiplerince oto hırsızlarına yapılan operasyonda 3 çalıntı otomobil ele geçirilirken, 2 şahıs ise gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerimizce, İlimiz ve çevre illerden çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan fiziki, teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde, ilimiz merkezinde kovalamaca neticesinde 27 .. ... plakalı araç içerisinde H.B. ve F.I. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde farklı tarihlerde İlimiz merkezinden 27 . .... ve 34 ... .. plakalı araçları çaldıkları ve 46 .. ... plakalı aracın ise araç tescil plakalarını çaldıkları tespit edildi. Olayla ilgili haklarında yasal işlem yapılan H.B. ve F.I. isimli şüpheli şahıslar çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip ceza evine teslim edildi. Ele geçirilen 3 adet çalıntı araç ve bir adet aracın tescil plakaları da müştekilere teslim edildi'' denildi.
(OE-ÖK-Y)

03.08.2017 12:30:23 TSI
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