YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den Yenişehir'e hizmet yağmuru

Büyükşehir'den Yenişehir'e hizmet yağmuru



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'e yapılan gölet ve yol açıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalarından bütün ilçeler nasibini alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yenişehir ilçesinin Terziler Mahallesi'nde projelendirilen gölet göletle bölgeye kazandırılan 11,2 kilometrelik yolu hizmete açtı. Altepe, "Güçlü şehirlerle birlikte güçlü Türkiye'yi oluşturmak için çalışıyoruz. Artık mahalli idareler her konuda çalışıyor. Bizim ilgilenmediğimiz konu yok. Biz Bursa'nın yeşillenmesiyle ilgili de çalışıyoruz. Bursa'nın tarihinin ayağa kalkmasıyla da ilgileniyoruz. Bu alanlarda dünya çapında en üst sıralara geldik. Tarımın gelişmesi ile de ilgileniyoruz, turizmin, ticaretin ve sanayinin gelişmesiyle de ilgileniyoruz. Türkiye, ilkleri Bursa ile yaşıyor ve devam edecek" diye konuştu.

Başkan Altepe, Bursa'nın her alanda en önde olduğunu ifade ederken, "Tarıma ve kırsala yapılan hizmetlerde birinci sıradayız. Şu anda bu yaptığımız çalışmalar, dünya tarafından takip ediliyor. Bursa, hızla gelişiyor. Başkalarına konuşmak, bizlere de eser bırakmak düşüyor. Bizler insanımızın yüzünü güldüren eserleri önemsiyoruz, kırsal kesimin gelişmesini istiyoruz. Kırsalda üretimin artmasını, üreticinin daha fazla kazanmasını ve göçün önlenmesini ve buradaki halkımızın mutlu olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa'nın kaynaklarıyla kırsalın da hizmete kavuştuğunu anlatan Başkan Altepe, "Yenişehir, şanslı ilçe. Biz sözümüzde duruyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan Bursa bir yandan da Yenişehir ile ilgili yatırımlarımızı hızla sürdürüyoruz. BUSKİ burada 161 km içme suyu, 147 km kanalizasyon, 47 km yağmursuyu ve 75 km asfalt çalışması yaptı. Gölet ve sulama sistemleri ile birlikte 3 yılda yapılan yatırım 86 milyon TL ve devam edenlerle birlikte 132 milyon TL'yi bulacak" dedi.

Yenişehir'e yatırımların süreceğine işaret eden Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda devam eden yollardan tarihi eserlere ve spor tesislerine kadar tüm projeler bittiğinde ilçenin 242 milyon TL'ye ulaşan yatırıma kavuşacağına işaret etti.

Gölet ve yollar 6 milyon TL değerinde

Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir'deki büyüme ve gelişmenin de süreceğini vurgulayan Başkan Altepe, "Hizmetler devam edecek. Göletle birlikte Terziler ve civarında yapılan yollar toplam 6 milyon lira tutuyor. Gölet yıllardır beklentiydi, ancak Büyükşehir ile birlikte çözüldü. Yatırımlara hızla devam ediliyor. Göletle sulamaya açılan saha yaklaşık 3 bin 700 dekar ve 642 bin metreküp faydalı depolama hacmine sahip olan gölet, Terziler ve çevresine hizmet edecek. Yaklaşık 300 haneye yakın insanın faydalanacağı gölet, 3 milyon TL'ye mal oldu" dedi.

Yenişehir'deki yol çalışmalarını da anlatan Başkan Altepe, Yenişehir - Köprühisar, Terziler ve Eyerce mahallelerini birbirine bağlayan yol ile Terziler - Hayriye mahalleleri ile Hayriye - Köprühisar mahalleleri arasında toplam 11,2 kilometre yolun bittiğini, yaklaşık 35 bin ton kaplama yapıldığını ve toplam 3 milyon TL harcandığını sözlerine ekledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle ilçenin değerine değer kattığını belirterek Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Çelik, ilçedeki 71 mahallede de güzel hizmetlere devam edileceğini sözlerine eklerken, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bütünşehir uygulamasıyla ilçelerde yapılan yatırımların şehrin gelişmesinde heyecan veren adımlar olduğunu söyledi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'e kazandırılan 'BESAŞ Süt Dünyası' adlı tesisin de açılışı yapıldı. Altepe, Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan Sertaç Dübek Parkı'nın açılışı ile kadınlar spor salonunun temel atma törenine de katıldı.

(MŞ)



03.08.2017 12:30:34 TSI

NNNN

