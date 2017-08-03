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Kalkınma Şöleni'nde Oğuz Yılmaz konseri

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:29
Kalkınma Şöleni'nde Oğuz Yılmaz konseri
Kalkınma Şöleni'nde Oğuz Yılmaz konseri

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Kalkınma Şöleni'nde Oğuz Yımaz konser verdi.
Kuğulu Park'ta Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek olan Kalkınma Şöleni'nin ikinci gününde Oğuz Yılmaz sahne aldı. Oğuz Yılmaz birbirinden popüler şarkıları Seydişehirliler için seslendirirken binlerce kişi şarkılara coşkuyla eşlik etti. Şölende, popçu Mehmet Köse bir konser verirken, Konya Kaşıks ekibi de sahne alarak performanslarını sergiledi.
Seydişehir Kuğulu Park'ın tabi ve doğal bir park olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir Kuğulu Park 2,5 milyon metrekarelik bir alan var. Şu an 1 milyon 700 bin metrekarelik bir alanda da çalışma yapılıyor. Doğal eko sistemin yaşadığı bir park, adeta saklı bir cennet... Seydişehir sadece Kuğulu Parkla değil, kültürde ve eğitimde de ileri bir düzeyde. Seydişehir Seyyid şehri. Her şeyin en güzeline layık" dedi.
Konser sonunda Oğuz Yılmaz'a Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından günün anısına hediye takdim edildi.
(AH-Y)

03.08.2017 12:30:52 TSI
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