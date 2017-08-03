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Pazaryeri ve düğün salonu yapımında sona geliniyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesinin Cumhuriyet Mahallesi için yaptırdığı kapalı pazaryeri ve düğün salonu inşaatında sona yaklaşılıyor.

Burhaniye'nin en büyük mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi için planlanan Kapalı Düğün Salonu ve Pazaryeri'nin yapımında sona geliniyor. Binanın dış cephe sıvası yapılırken içinde ise ince işlerinin yapımı ile devam ediyor. Pazaryeri ve Düğün Salonu inşaatının en kısa süre içinde bitirilerek hazır hale geleceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Cumhuriyet Mahallemiz ilçemizin en kalabalık mahallelerinden bir tanesidir. Uzun yıllardır en önemli ihtiyaç olarak bir pazar yeri isteyen Cumhuriyet Mahallemizin sakinleri için göreve geldiğimizde bir söz vermiştik ve sözümüzü tutarak Pazaryeri ve Düğün Salonu inşaatına başladık. Şu anda dış cephe sıvası ve ince işleri devam ediyor. Çok az bir işi kaldı. Söz verdik ve sözümüzü yerine getiriyoruz açılışını da en kısa zamanda yapacağız inşallah" dedi.

(EME)



03.08.2017 12:31:38 TSI

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