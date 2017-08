YEREL HABERLER / AMASYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Gücümüz birliğimiz' sloganıyla ortak akılda buluştular

'Gücümüz birliğimiz' sloganıyla ortak akılda buluştular



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'da ticaret ve sanayi odaları iş dünyası ile yöneticileri ortak akıl toplantısında buluşturdu.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç'ın ev sahipliğinde 'Gücümüz birliğimiz' sloganıyla düzenlenen toplantıya Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon TSO Başkanı Dursun Dağdelen, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, Gümüşhacıköy TSO Başkanı Can Keleş, oda meclis başkanları ve yöneticileri ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Dr. Osman Varol'a görevinde başarılar dileyen ATSO Başkanı Kırlangıç, "Göreve ilk başladığınız andan itibaren halkımıza gösterdiğiniz yakın ilgi ve samimiyetten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Pozitif enerjinizin ve samimiyetinizin halkımızda karşılık bulduğundan hiç şüpheniz olmasın" derken, Amasya'nın geleceği için ürettiği projeler, hayata geçirdiğini eserler ve iş dünyasına sağladığı destekler için de Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür etti.

İldeki dört odanın üç ayda bir ortak akıl toplantıları düzenlediğine değinen Murat Kırlangıç, "Amacımız şehrimiz için daha neler yapabiliriz. Bu nedenle ortak akıl toplantılarını çok önemsiyoruz. Birlikte daha güçlü ve daha etkili olacağımızı biliyoruz. Birliğin rahmet, ayrılığın azap getirdiğine inanıyoruz. Tarım ve hayvancılıktan turizme, mobilya imalattan mermere, gıdadan eğitime tüm sektörlerin temsilcileri olan Ticaret ve Sanayi Odalarımızın üyeleri, şehrimiz ekonomisinin yüzde 75'ine yön vermektedirler. Ülke ekonomilerinin ana aktörleri olan özel sektör ile devlet işbirliği devam ettiği sürece inanıyorum ki özlenen günlere ulaşmak çok da zor olmayacaktır. Ancak öncelikle bu işin zorla, ite kalka değil, gönülden ve kalpten yapılması gerektiğini kabul edeceğiz. Aksi takdirde devlet hangi imkanları sağlarsa sağlasın istediğimiz neticeye ulaşmamız mümkün olmayacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en zor yıllarından birini geride bıraktığını vurgulayan Başkan Kırlangıç, "Halkımızın hür iradesini hiçe sayıp Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek amacıyla silahlı darbe girişiminde bulunanlara halkımız gerekli cevabı vermiştir. Halkımız ihtiyaç duyulduğunda ülkesine nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Silahlı darbe ile emellerine ulaşamayanlar taktik değiştirip ekonomik alanda ülkemizi yıpratmaya çalışmışlardır. Döviz piyasalarında spekülatif hareketlerle Türk Lirasının değerini düşürmekle başladıkları oyunlara, sözde bağımsız derecelendirme kuruluşlarının sırayla açıkladıkları kasıtlı ve olumsuz değerlendirmelerle devam etmişlerdir. Dün silahlı darbeye karşı nasıl tankların önüne yatıp ülkemizi ve geleceğimizi savunduysak bugün de üreterek, istihdam yaratarak ve işsizlikle mücadele ederek bu ekonomik saldırıların önünde durmaya devam ediyoruz. Amasya özel sektörü şehrimizin ve ülkemizin bir adım daha ileri gitmesi için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmemiş, tüm zor şartlar altında dahi şehrine ve ülkesine sahip çıkmıştır. Yeni yatırım yapmaktan ve yeni ihracat kapıları açmaktan kaçınmamıştır. Yapılan her yatırım ve gerçekleştirilen her ihracatla yeni istihdam kapıları açmıştır. Bizlerde özel sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olarak istihdam ortamı hazırlamak ve destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Açtığımız girişimcilik kursları ile yeni girişimciler kazandırmaya çalışırken, mesleki eğitim kursları ile de kalifiye eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Devletimizde özel sektöre katkı sağlamak ve yeni istihdamlar oluşturmak amacıyla birçok destek ve imkanlar sunmaktadır. İstihdam destekleri, SGK prim ve teşvik destekleri, faizsiz ve düşük faizli finansal destekleri bunlardan ilk akla gelenlerdir" şeklinde konuştu.

İş dünyasının sorunlarının bu tür toplantılarda paylaşıldığına değinen Belediye Başkanı Özdemir de devam etmesi gerektiğine inandığı toplantıları kazanım olarak gördüğünü belirterek birlikte hareket etmenin başarıyı da beraberinde getireceğini söyledi.

İş dünyasına seslenen Vali Varol da, "Bu ülkenin uzun zaman yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen iş yerlerini kapatmayıp, insanımızın ekmeğini vermeye devam ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Memleketimize sahip çıkıp hep ürettiğiniz için minnettarız. Bizlerin yöneticiler olarak görevi sizlere yardımcı olmaktır. Zor günleri hep beraber geride bıraktık. Ülkemizde çok ciddi bir ekonomik istikrar dönemi var. Bizimle ilgili yanlı ve negatif yayınlar yapan uluslararası yayın organları bile Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili çok olumlu mesajlar vermeye başladı. Bu bize geleceğe yönelik umutlar veriyor. Hedeflerimize varabilmek, ekonomik aktivitemizi zirveye çıkarabilmek için akıllı adımlar atmamız gerekiyor. Sürekli istişare halinde olup, sorunları ve beklentileri görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Varol şunları söyledi: "Bazı şeyler hemen olsun istiyoruz ama sistem ve mevzuat buna izin vermiyor. Hata yapmamak için adımlarımızı doğru atmalıyız, fakat süre aşımına da dikkat etmeliyiz. Özellikle ticaret hayatı zaman kaybını kabul etmeyen bir mecra. Bu konudaki tıkanıkları çözmek için gerekli talimatları sürekli veriyoruz. Ama bu tıkanmaları doğrudan bize iletmenizi istiyoruz. Çok ciddi sayıda iş arayan vatandaşımız var, ciddi sayıda da personel arayan girişimcimiz var. Bunları bir araya getirebilmemiz için öncelikle bir mekanizma oluşturmamız gerekiyor. Eğitim programları, işbirliği programları ve belirli sektörlere yönelik farklı uygulamalarla buna imkan verilebilir. Toplantılarımızın geniş kapsamlı yapılması önemli. Bir araya gelerek istişarede bulunmamız bile yeterlidir."

(MÇ-SLH-Y)



03.08.2017 12:33:51 TSI

NNNN