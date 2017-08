YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaman'da fabrika işçisi genç, dövüş sanatlarında altın kemerin sahibi oldu

KARAMAN (İHA) - Karaman'da özel bir fabrikada işçi olarak çalışan Gökhan Çiçek, Elazığ'ın Baskil ilçesinde Şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen Muay Thai Altın Kemer Turnuvası'nda 63 kiloda altın kemerin sahibi oldu. Ailesine destek olmak için özel bir fabrikada çalışan 19 yaşındaki Çiçek'in bu başarısı başta ailesi olmak üzere antrenörü ve herkesi sevindirdi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Şehit Fethi Sekin anısına organize edilen Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında rakibini üçüncü raund da nakavt ile yenen Gökhan Çiçek 63 kiloda altın kemerin sahibi oldu. Genç yaşta elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiren Halit ve Nazmiye Çiçek çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Gökhan Çiçek Karaman'da özel bir fabrikada çalışarak yaşamını sürdürüyor. Aile bütçesine katkı sağlamak için özel bir fabrikada vardiyalı olarak çalışan Gökhan Çiçek, boşta kalan zamanlarında ise antrenmanlarına aksatmadan devam ediyor. Gökhan'ın turnuva öncesi sıkı bir çalışma programından geçtiğini belirten antrenörü Celalettin Gözel, "Muay Thai branş olarak diğer branşlara nazaran çok sert bir yapısı olduğu için ciddi bir kondisyon ve dayanıklılık ister. Turnuva öncesi çok sıkı bir çalışma sürecinden geçen sporcumuz çalışmalarının karşılığını altın kemerle süsledi. Sporcumuz özel bir fabrikada vardiyalı sistemde çalıştığı için tamamen kendinden fedakarlık yaparak turnuvaya hazırlandı. Altın kemeri mutlaka Karaman'a getirme azmiyle kendini motive ederek antrenmanlara devam etti. Hamdolsun, yoğun hazırlık döneminin sonunda söz verdiği gibi altın kemeri ilimize getirerek, ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Bu gayret ve azimde olan sporcularımıza her şekilde destek olmak bizler için bir borçtur. Sporcumuzu uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesi ise arzu ettiğimiz bir tablodur" dedi.



"Ailesine destek olmak için küçük yaşta çalışma hayatına başladı"

Çocuk yaştan beri sürekli çalışmak zorunda kaldığını belirten Gökhan Çiçek, "2015 yılında ailemle birlikte Karaman'a geldik. Durumumuz çok iyi değildi. Aileme destek olmak iş hayatına başladım ve çalıştığım için okulu bırakmak zorunda kaldım. İnşaattan lokantaya, oto temizlikten fabrikaya birçok özel sektörde çalıştım. Şuandan özel bir fabrikada işçi olarak çalışmaya devam ediyorum. Fabrikada çalışırken antrenmanları sürdürmek biraz zor oluyor. Sadece mesai saati dışında kalan zamanlarımda antrenmanlarıma gidebiliyor ve çalışmalarıma devam edebiliyorum. Ailem ve antrenörlerim bu yolda hep yanımda olarak bana çok büyük destek oldular. Benim başarılarımın temeli hocalarımın bana olan öğretileri ve destekleri olmuştur. O yüzden hocalarıma ve aileme her zaman minnettarım" ifadelerini kullandı.



"Bir balkan ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunuyor"

Spor hayatına Adıyaman'ın Besni ilçesinde muay thai hocası Serdar Meşen ile başladığını belirten Çiçek, Türkiye'de yıldızlar kategorisinde iki kere Türkiye şampiyonluğu ve gençlerde ise Balkan şampiyonluğu yaşadığını ifade etti. Karaman'da ise spor hayatına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü muay thai antrenörü Celalettin Gözel ile tanıştıktan sonra devam ettiğini belirten Çiçek, " Yeni bir yere taşınmanın verdiği dezavantaj ile uzun bir süre spora ara vermek zorunda kaldım. Fakat içimdeki spor aşkı ve inanç beni yine sporun içerisine sürükledi. Karaman'da muay thai sporunu araştırmaya başladım ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışmaların yapıldığını öğrendim. O an içimdeki spor aşkı ile hemen antrenmanlara gidip çalışma saatleri ile ilgili bilgi aldım. Sıkı bir çalışma programı ile Şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen Muay Thai turnuvasına katılarak altın kemeri Karaman'a getirdim. İnşallah antrenmanlarımı aksatmadan daha rahat bir şekilde çalışacağım iş bulabilirsem önümüzdeki yıl hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına ülkemi temsil etmek. 2015 yılında da Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazanmama rağmen maddi imkansızlıklardan dolayı gidememiştim ve bu olay beni çok üzmüştü. İnşallah içimdeki büyük hırs ve hocamın motivesiyle hayallerimi tek tek gerçekleştireceğim. Bana bu yolda destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

