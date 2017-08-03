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Başkan Uysal futbolcuları ilk antrenmanında yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyespor Futbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Burhaniye Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Necdet Uysal takımın yeni sezondaki ilk antrenmanına katılırken hayırlı bir sezon geçirmelerini diledi.

Burhaniye Belediyespor Takımları tek tek 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başlarken Başkan Uysal da sporcuları ilk antrenmanlarında yalnız bırakmadı. 2 Ağustos Çarşamba günü Burhaniye 8 Eylül Stadında çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı oyuncuları yeni sezona hazır olduklarını belirttiler. Başkan Necdet Uysal oyunculara öncelikle centilmenliği ellerinden bırakmamaları sporun birleştirici gücünü unutmamaları gerektiğini vurgulayarak "Yeni sezonda başarılar diliyorum. Yönetim olarak her zaman yanınızdayız. Burhaniye Belediyespor olarak sezonda iyi işler çıkaracağımıza olan inancım tam çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi.

(EME)



03.08.2017 12:34:20 TSI

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