ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye'de engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:34
Burhaniye'de engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı
Burhaniye'de engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği şubesi üyeleri Ören'de yürüyüş yolu üzerinde çiçek dikimi yaptı.
Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye şubesi, çevre bilinci ve sorumluluk duygusu oluşturabilmek için Burhaniye Belediyesi ile işbirliği yaparak Ören yürüyüş yolu üzerindeki Engelsiz Yaşam Standı önünde bulunan Kaya bahçeyi çiçeklendirdi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar öncülüğünde bir araya gelen çevreci gençlere, Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çiçek temin etti. Ören halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte özellikle küçükler doğa ile iç içe olmaktan çiçek dikmekten çok mutlu oldular. Peyzaj Mimarı Özgür Özkocagil'de nezaret ettiği çiçek dikimine tatilciler de destek oldu.
Katılımcılara teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar,"Çiçek dikim uygulamamız çok keyifliydi. Ören sakinleri etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirttiler. Özellikle çocuklar doğru bitki dikimi yapmayı öğrendi. Bazı çocuklar diktikleri çiçekleri tekrar sulamaya geleceklerini söylediler. Etkinliğimiz amacına ulaşmış, küçük kalplere çevre bilinci ve sorumluluk duygusu aşılanmıştır. Derneğimiz olarak imkanlar ölçüsünde engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanında bu tür sosyal etkinlikler de düzenliyoruz. Tatilini ilçemizde geçiren Peyzaj Mimarı aynı zamanda Ana Sınıfı Öğretmeni Özgür Özkocagil derneğimizde gönüllü olarak görev alarak etkinliklerimizde yer aldı. Çiçek fidelerinin temininde katkısı olan Belediye Başkanımız Necdet Uysal'a, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"
(FT-BT)

03.08.2017 12:35:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çorumlulardan sosyal destek
YEREL

ÇORUMLULARDAN SOSYAL DESTEK
Başkan Uysal futbolcuları ilk antrenmanında yalnız bırakmadı
YEREL

BAŞKAN UYSAL FUTBOLCULARI İLK ANTRENMANINDA YALNIZ BIRAKMADI
Pazaryeri ve düğün salonu yapımında sona geliniyor
YEREL

PAZARYERİ VE DÜĞÜN SALONU YAPIMINDA SONA GELİNİYOR
Termal sağlık turizmi Balıkesir'de masaya yatırılacak
YEREL

TERMAL SAĞLIK TURİZMİ BALIKESİR'DE MASAYA YATIRILACAK
Burhaniye Meclisi 3 Ağustos'ta toplanıyor
YEREL

BURHANİYE MECLİSİ 3 AĞUSTOS'TA TOPLANIYOR
Başkan Gençer, &quot;Altınova Devlet Hastanesi'nin eğitim yuvası olmasını istiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN GENÇER, "ALTINOVA DEVLET HASTANESİ'NİN EĞİTİM YUVASI OLMASINI İSTİYORUZ"
Edremit sanata ev sahipliği yapıyor
YEREL

EDREMİT SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Balıkesir'de sezaryen doğum oranı düştü
YEREL

BALIKESİR'DE SEZARYEN DOĞUM ORANI DÜŞTÜ
20 ülkeden öğrenciler Büyükşehir'de
YEREL

20 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLER BÜYÜKŞEHİR'DE
Burhaniye Belediyesi İle &quot;Yalnız Değilsiniz&quot; Projesi devam ediyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ İLE "YALNIZ DEĞİLSİNİZ" PROJESİ DEVAM EDİYOR
Örnek daire ziyaretçilere açıldı
YEREL

ÖRNEK DAİRE ZİYARETÇİLERE AÇILDI
Bisiklet yollu prestij caddesi
YEREL

BİSİKLET YOLLU PRESTİJ CADDESİ
Sındırgı'lı gençlere halı saha
YEREL

SINDIRGI'LI GENÇLERE HALI SAHA