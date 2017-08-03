ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya için sıcak hava uyarısı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:35
Malatya için sıcak hava uyarısı

MALATYA (İHA) - Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da uzmanlar vatandaşları güneşin en tepede olduğu saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağı belirtilerek sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 5 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi.
Malatya'da hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar çıkacağını ifade eden yetkililer sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarılarda bulundular. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar olmak üzere saat 10.00 ila 16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyaran yetkililer vatandaşların dikkatli davranmalarını istiyor.
(CÖ-OE-Y)

03.08.2017 12:37:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da çocuk filmleri festivali düzenlendi
YEREL

MALATYA'DA ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
Malatya'da nöbetçi çaycı sayısı artıyor
YEREL

MALATYA'DA NÖBETÇİ ÇAYCI SAYISI ARTIYOR
Malatya'da yeni Başsavcı göreve başladı
YEREL

MALATYA'DA YENİ BAŞSAVCI GÖREVE BAŞLADI
Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını yaptı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ, AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI
Çırmıktı Kebir Cami eski ihtişamına yeniden kavuşuyor
YEREL

ÇIRMIKTI KEBİR CAMİ ESKİ İHTİŞAMINA YENİDEN KAVUŞUYOR
Darende İlçe Müftüsü Varol vefat etti
YEREL

DARENDE İLÇE MÜFTÜSÜ VAROL VEFAT ETTİ
İHA'nın haberi üzerine harekete geçildi
YEREL

İHA'NIN HABERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Malatya'da soykütüğü uygulaması başlayacak
YEREL

MALATYA'DA SOYKÜTÜĞÜ UYGULAMASI BAŞLAYACAK
Hastanede deprem tatbikatı
YEREL

HASTANEDE DEPREM TATBİKATI
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Malatyagücü FK sezonu açtı
YEREL

MALATYAGÜCÜ FK SEZONU AÇTI
Kurban kesim kursu başvurularında son 2 gün
YEREL

KURBAN KESİM KURSU BAŞVURULARINDA SON 2 GÜN
Doğanşehir'de bayan çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
YEREL

DOĞANŞEHİR'DE BAYAN ÇİFTÇİLERE DAMIZLIK DÜVE DAĞITILDI
Malatya Teknokent'te ücretsiz yazılım eğitimi
YEREL

MALATYA TEKNOKENT'TE ÜCRETSİZ YAZILIM EĞİTİMİ