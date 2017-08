YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ'de ilk kornea nakli gerçekleştirildi

Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Her geçen gün sunduğu sağlık hizmetlerine bir yenisini ekleyen BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ilk kornea nakli gerçekleştirildi. Ruhsatlandırma ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlayan BEÜ Göz Bankası'nda, uzun süredir dış merkezlerde kornea nakli için bekleyen 2 hastaya başarılı bir şekilde kornea nakilleri yapıldı.

Kornea tabakası olarak adlandırılan göz yapısının saydamlığını kaybetmesi sonucu uzun süredir görme bozukluğu yaşayan hastalara gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hastaların görme problemleri giderilmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal şunları söyledi:

"Merkezimizde sunulan sağlık hizmetlerini artırmaya ve çeşitlilik kazandırmaya yönelik yapılan çalışmalarımız sonucunda her geçen gün yeni bir uygulama başlatmaktayız. Alt yapı ve donanım ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından almış olduğumuz Göz Bankası ruhsatı sonrasında bölgede tek kornea nakli yapan merkez durumuna gelmiş idik. Saydamlığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine hayatını kaybetmiş kişilerde alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatı olan 'kornea nakli, pek çok kornea hastalığında kullanılan ve nakil yapılan kişilerde görme bozukluklarının ortadan kalkmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Kornea nakli günümüzde doku ve organ nakilleri arasında en sık yapılan ve sonuçları en iyi olan nakil ameliyatıdır. Bu hafta içerisinde merkezimizde 2 hastamıza başarılı bir şekilde kornea nakli gerçekleştirilerek hastalarımızın görme problemleri giderilmiştir. Bölgemizde referans hastane konumundaki merkezimizde ilk kornea naklini gerçekleştirmiş bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nakil için uzun süredir farklı merkezlerde sıra bekleyen birçok hastamız bundan böyle bu hizmete merkezimizde kavuşabilecektir. Nakil konusunda yıllardan beri bizleri sürekli teşvik eden, başlangıç olarak kornea bankasının ruhsatlandırması ve altyapı oluşturulması sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum."

Sırada böbrek ve karaciğer nakli

Bölgede ilk kornea naklinin yapılmış olması nedeniyle bir açıklama yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Borazan şunları söyledi:

"BEÜ Tıp Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, sağlık araştırmalarının yanında bölgesel ve ulusal düzeyde halkımıza sağlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda kornea nakli için sağlık uygulama ve araştırma merkezimiz bünyesinde ruhsatının alınarak ilk kornea naklinin yapılmış olması üniversitemiz ve bölgemiz için oldukça önemlidir. Ayrıca böbrek nakli ve karaciğer naklini yapacak öğretim üyelerinin fakültemize alınma süreçleri tamamlanmak üzeredir. Üniversitemizde doku ve organ naklinin başlatılması için her türlü desteği veren Rektörümüz Prof.Dr.Mahmut Özer'e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kornea naklini gerçekleştiren tüm göz hastalıkları anabilim dalı öğretim üyeleri ve ekibine teşekkür ederim."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ise şunları söyledi: "Sağlık alanında üniversitemizde her geçen gün yeni bir hizmeti daha faaliyete geçirme çabamızın bir meyvesini daha almış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle bölgemizde sunulmayan sağlık hizmetlerini sunabilmek için ayrı bir gayret göstermekteyiz. Organ nakli uzun süreden beri merkezimizde başlatmak istediğimiz hizmetlerimizden biri idi. Bu hizmetin başlangıç basamağı olarak da kornea naklini planlamıştık. Göz Bankası Ruhsatı alarak attığımız ilk adımın bugün meyvelerini görmekteyiz. Bölgemizde önemli bir sağlık hizmetini daha başlatmanın ve kornea nakli için bölge halkının başka bir merkeze ihtiyaç duymadan Zonguldak'ta tedavi görebilmelerinin haklı gururunu yaşıyoruz. Sürecin başlangıcından itibaren büyük emek veren Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ali Borazan'a, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal'a, çalışma arkadaşlarına ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerine ve sağlık personeline teşekkür ediyorum."



03.08.2017 12:40:46 TSI

