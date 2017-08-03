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Hac malzemesi piyasasında durgunluk görüyor

- Hac zamanı olmasına rağmen Hac malzemesi satıcılar satıştan memnun değiller



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Hac malzemelerin satıcısı Ersen Demilkol, bu sene Hac malzemeleri satışlardan esnafın memnun olamadığını dile getirdi.

Hacca gitme işlemlerinin başladığı günlerde Eskişehir'deki Hac malzemeleri piyasasındaki satış işletmecileri memnun etmiyor. Piyasanın hareketli olmasını bekleyen işletme sahipleri hayal kırıklığı yaşadı. Hac zamanı olmasına rağmen Eskişehir'deki Hac malzemesi satışında bir durgunluk geçirdiklerini belirten Ersen Demirkol, "Bu sene satışlarımızdan pek memnun olamadık. İnsanların alım gücü azaldığı için ve Hac parası daha yükseldiği dolaysıyla insanlara artık mecbur olmadıkça para harcamamaya özen gösterir. Bir de gidenler alacakları psikoloji olarak büyük şehirlerden almaya severler. Ek olarak, Eskişehir'den diğer şehirlere göre Hacca giden nispeten az. Bu sebepler yerli satıcılara olumsuz yansıtıyor " diye konuştu.

Diğer şehirlere göre Eskişehir'deki fiyatları normal olduğunu belirten diğer bir yetkin Serpil Bıkmaz ise, "Yanımızdaki büyük şehirlere gidilmesi bizim için bir zarardır. Aslında orada ucuz olduğunu düşünürler ancak satıcı olarak fiyatlarda pek çok değişiklik olmadığını daha iyi biz biliriz. Ayrıca bazen oralarda daha pahalı olabilir. Alıcıların bunu farkında değiller. Biz Eskişehir halka güvenerek buradayız,ancak onlar başka illere gidip alış verişleri yaparsa yerliler tabi ki zarar görür" dedi.

(İHA-AS-Y)



03.08.2017 12:41:57 TSI

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