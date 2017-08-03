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Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:41
Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te
Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Karate Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası" Gaziantep'te başladı.
Ortalama 2 bin 100 sporcunun katıldığı şampiyonada genç sporcular ilk etapta "Kata" dalında rakipleri ile mücadele etti. Kıyasıya yarışmaların yapıldığı ilk günde genç karateciler bir üst tura çıkmak için hünerlerini sergilediler.
Karataş Spor Salonunda başlayan şamipyonada erkekler ve bayanlar kategorisi elemeler yapıldı. Genç sporcuların büyük ilgi gösterdiği "21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası" yarın (4 Ağustos'ta Cuma) Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın katılımasıyla resmi açılışı yapılacak.
Aynı zamanda milli takımlara seçmelerin yapılacağı şampiyona 3 günde tamamlanacak.
(OE-Y)

03.08.2017 12:43:38 TSI
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