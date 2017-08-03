Vali Yardımcısı İnönü'de hasat bölgelerini gezdi
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İnönü İlçesi'ni ziyaret etti.
Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan'ı makamında ziyaret eden Vali Yardımcısı ilçe hakkında bilgi aldı. Ardından Eskişehir Tarım İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Cem Özacan ve Tarım İlçe Müdürü Sami Yasin Uysal ile çayır mevkinde gerçekleştirilen buğday hasadına katıldı. Biçerdöver kullanıcıları ve tarla sahipleriyle sohbet eden Vali Yardımcısı Bekir Şahin, ilçedeki gerçekleştirilen hasatla ilgili bilgi aldı.
(ÇAĞ-AS-Y)
03.08.2017 12:44:13 TSI
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