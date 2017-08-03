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İnternet ortamları CD ve kaset esnafını bitirdi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:47
İnternet ortamları CD ve kaset esnafını bitirdi
İnternet ortamları CD ve kaset esnafını bitirdi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Günlük yaşamda insanların hayatını kolaylaştıran sanal alemde bulunan video veya müzik siteleri, CD ve kasetçilerin işlerini olumsuz etkiliyor.
İnternete kolay ulaşım, eskiden insanların film izlemek ya da müzik dinlemek amacıyla kullandıkları kaset ve CD satışlarına talebi azalttı. Yaklaşık 25 senedir kaset satışı yapan İsmail Yılmaz konu ile ilgili, "İnternet ortamları CD ya da kaset satışımızın dibine vurdurdu. Eskiye göre insanlar için daha faydalı ve ucuz sistemler ortaya gelince işimize son derecede etkiledi. Ama eskiden alışkanlık haline getire yaşlı insanlar hala almaya devam ediyor. Her hafta gelip talep ederek yeni kaset veya sinema CD'leri alıyorlar. Bunun yanı sıra sinema ile çok ilgilenen üniversite öğrencileri de film CD'ler satın alıyorlar" dedi.

"Yaşlılar da internetten indiriyor"
Orijinal CD ya da kasetlerin satışının yok denecek kadar az olduğunu dile getiren bir başka kaset satışı yapan Aynur Alagaş ise "İnsanlar çok severse ünlü şarkıcıların kaset ya CD'lerin talepte bulunuyor ancak o da 100 kişi gelirse 2 kişi satın alır. CD esnafı diye bir şey kalmadı artık. Teknolojinin gelişimi esnafımıza çok olumsuz etkiledi. Yaşlılar bile artık internet uygulamadan indirip beğendiği şarkı dinliyorlar.Ancak yaşlıların gelmesini sıfır diyemeyiz çünkü onların bir kısım hala geliyorlar. Ayrıca koleksiyoncu ise gençlerden de bazen sipariş geliyor. Eskiden 20 TL'den aldığımız CD'ler biz artık bitsin diye 3 tanesini 5 TL'ye veriyoruz.Ayrıca internet ortamları kullanarak işimize denge kuruyoruz" diye konuştu.
(MOS-KA-AS-Y)

03.08.2017 12:49:41 TSI
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