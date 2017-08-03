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Vali Pehlivan, Şehit Hakan Öner'in ailesini ziyaret etti

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:50
Vali Pehlivan, Şehit Hakan Öner'in ailesini ziyaret etti
Vali Pehlivan, Şehit Hakan Öner'in ailesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Demirözü İlçesi'nde Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner'in ailesini ziyaret etti.
Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Demirözü İlçesine, 1994 yılında Bingöl'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Hakan Öner'in ailesini ziyaret eden Vali Pehlivan, şehidimizin anne ve babası ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulundu.
Şehit Hakan Öner, Kur'an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek rahmetle yad edildi.
(YY-ÖB-Y)

03.08.2017 12:52:51 TSI
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