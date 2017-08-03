YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Pehlivan, Şehit Hakan Öner'in ailesini ziyaret etti

Vali Pehlivan, Şehit Hakan Öner'in ailesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Demirözü İlçesi'nde Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner'in ailesini ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Demirözü İlçesine, 1994 yılında Bingöl'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Hakan Öner'in ailesini ziyaret eden Vali Pehlivan, şehidimizin anne ve babası ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulundu.

Şehit Hakan Öner, Kur'an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek rahmetle yad edildi.

(YY-ÖB-Y)



03.08.2017 12:52:51 TSI

NNNN

