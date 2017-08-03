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Emet Belediyesinden 'atık giysileri toplama' projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediyesi, 'Atık Giysileri Toplama' isimli ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları ile vatandaşların evindeki kullanılmayan giysi atıklarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan yeni bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi.

Emet Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile evlerde kullanılmayan giysi ve konfeksiyon atıkları, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen konteynırlarla toplanıp bir merkezde ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakiler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

'Atık Giysileri Toplama' adıyla hayata geçirilen projenin, zor durumda olup, kendi imkanlarıyla kıyafet alma gücüne sahip olmayan vatandaşlara, evlerimizdeki kullanılmayan ayakkabı ve kıyafetleri ulaştırmayı, bir yandan da giysi atıklarının doğrudan çöpe gitmesine engel olmayı amaçladığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca,"İlk etapta ilçemizde 8 noktaya koyduğumuz konteynırlarımız talebe göre artırılacaktır. Konteynırlar nüfus yoğunluğumuza göre ilçeye dağıtıldı. Bu konteynırlarımızda toplanan giysi ve ayakkabılarımız sanayi sitemizde bulunan "Bir sevgi, bir umut" mağazamızda ayrıştırılacak, kullanılabilir durumda olan giysiler yine ekiplerimizce ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılacaktır. Gelen taleplere göre isteyen hayırsever vatandaşlarımızda yeni ayakkabı ve giyecek desteklerini direk bu mağazamıza yaparak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabilirler "dedi.(EFE)



03.08.2017 12:55:02 TSI

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