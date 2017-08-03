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Kars Süt Üreticileri Başkanı Boran, dişi hayvan ve ithal eti değerlendirdi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:58
Kars Süt Üreticileri Başkanı Boran, dişi hayvan ve ithal eti değerlendirdi
Kars Süt Üreticileri Başkanı Boran, dişi hayvan ve ithal eti değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mecit Boran, dişi hayvanların, damızlık hayvanlarının kesilmesinin yasaklanmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti.
Boran, Bakanlığın damızlık hayvanların verime, damızlığa dönüştürülmesinin uzun süre olduğunu, bakanlığın hayvan yetiştiricilerine destekte bulunması gerektiğini kaydetti.
Kars Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mecit Boran, "Bu hükümetler döneminde hayvancılığa ciddi anlamda destekler verildi. Hayvancılık iyi bir noktaya da geldi. Bu açıklamada aslında olumlu bir açıklama, Sayın bakanımızın açıkladığı dişi hayvanların, damızlık hayvanların kurban olarak kesilmesinin yasaklanması, çok ciddi bir konu, olumlu bir konu. Ancak geç açıklanan bir karar, biz bu konuyu daha önceki dönemlerde gündeme getirdik. Dişi hayvanların Kurban Bayramı'nda kesilmemesi, çünkü bunlar birinci sınıf damızlık hayvanlardır. Şimdi geç açıklandığı için bizim üreticilerin elinde ciddi anlamda damızlık ve düve vardı. Damızlık hayvanında verime, yani damızlığa dönüştürülmesi uzun süre alacağı için çiftçinin bunu bir yıl daha elinde tutması lazım. Bu mağduriyetin önlemesi içinde bu durumdaki çiftçilerimize bakanlığımızın, bir destekte bulunması uygun olacağı, isabetli olacağı kanaatindeyiz" dedi.
İthal ve canlı hayvan konusunu da değerlendiren Mecit Boran, Türkiye'de et fiyatlarının yükselmesine aracıların sebep olduğunu söyledi.
Kars Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mecit Boran, "İthal et ve canlı hayvan konusu da gündeme geldi. Küçükbaş, büyükbaş, aslında ülkemizde yeterince hayvan mevcudu vardır. Burada tabi bazı sıkıntılar var. Et fiyatlarının yükselmesine aracılar, bu fiyatı devamlı yükseğe çekiyorlar. Ama piyasada öyle değil. Yeterli sayıda da hayvan var. Ancak damızlık hayvan ithalatı olabilir. Buna karşı değiliz. Kırmızı etin ithal edilmesinin de zamana yayılmasının uygun olacağı, çünkü bunun gümrük vergisinden muafiyeti bizi ve üreticilerimiz de, içeri de zora sokacağı kanaatindeyim. Bakarsanız zarar da edebilirler. Bunu önlemek içinde et ithalatının da sınırlı yapılmasın da fayda görüyorum" diye konuştu.
(IÇ-Y)

03.08.2017 12:59:39 TSI
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