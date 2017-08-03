ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çorumlulardan sosyal destek

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:58
Çorumlulardan sosyal destek
Çorumlulardan sosyal destek

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kurulu bulunan Körfez Çorumlular Platformu, hasta olan hemşerilerini de ziyaret ediyor.
İlçenin sevilen elektrikçilerin den Çorumlu Sadi Akpınar, yaklaşık 2 aydan beri Ankara'da tedavi görürken, Burhaniye'deki evinde istirahete çekildi. Çok sayıda yakınının yanısıra Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Karasu ve Ahmet Tekeş'de Akpınar'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sadi Akpınar'ın Sungurlu temsilcisi olduğunu anlatan Platform Başkanı İsmail Eker, " Hasta olan üyelerimizi ziyaret ederek moral kazanmalarını destek oluyoruz. Üyelerimizin hem iyi, hem de kötü günlerinde yanlarındayız. Sadi Akpınar'da çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Tedavi süresini titizlikle takip ediyoruz. Kendisine Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah, en kısa zamanda kavuşur"dedi.
(FT)

03.08.2017 13:00:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye'de engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı
YEREL

BURHANİYE'DE ENGELLİLER ÇİÇEK DİKİMİNE ÖNCÜLÜK YAPTI
Başkan Uysal futbolcuları ilk antrenmanında yalnız bırakmadı
YEREL

BAŞKAN UYSAL FUTBOLCULARI İLK ANTRENMANINDA YALNIZ BIRAKMADI
Pazaryeri ve düğün salonu yapımında sona geliniyor
YEREL

PAZARYERİ VE DÜĞÜN SALONU YAPIMINDA SONA GELİNİYOR
Termal sağlık turizmi Balıkesir'de masaya yatırılacak
YEREL

TERMAL SAĞLIK TURİZMİ BALIKESİR'DE MASAYA YATIRILACAK
Burhaniye Meclisi 3 Ağustos'ta toplanıyor
YEREL

BURHANİYE MECLİSİ 3 AĞUSTOS'TA TOPLANIYOR
Başkan Gençer, &quot;Altınova Devlet Hastanesi'nin eğitim yuvası olmasını istiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN GENÇER, "ALTINOVA DEVLET HASTANESİ'NİN EĞİTİM YUVASI OLMASINI İSTİYORUZ"
Edremit sanata ev sahipliği yapıyor
YEREL

EDREMİT SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Balıkesir'de sezaryen doğum oranı düştü
YEREL

BALIKESİR'DE SEZARYEN DOĞUM ORANI DÜŞTÜ
20 ülkeden öğrenciler Büyükşehir'de
YEREL

20 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLER BÜYÜKŞEHİR'DE
Burhaniye Belediyesi İle &quot;Yalnız Değilsiniz&quot; Projesi devam ediyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ İLE "YALNIZ DEĞİLSİNİZ" PROJESİ DEVAM EDİYOR
Örnek daire ziyaretçilere açıldı
YEREL

ÖRNEK DAİRE ZİYARETÇİLERE AÇILDI
Bisiklet yollu prestij caddesi
YEREL

BİSİKLET YOLLU PRESTİJ CADDESİ
Sındırgı'lı gençlere halı saha
YEREL

SINDIRGI'LI GENÇLERE HALI SAHA