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Milas'ta torbacılara operasyon: 2 gözaltı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:02
Milas'ta torbacılara operasyon: 2 gözaltı
Milas'ta torbacılara operasyon: 2 gözaltı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından uzun bir süre takip edilen bir şahsın evinde, satışa hazır 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Milas'ta Burgaz Mahallesi'ndeki bir ikamete torbacılara baskın düzenlendi.
Uyuşturucu madde arama köpeği Oscar'ın da katılımıyla yapılan geniş kapsamlı aramada satışa hazır dolabın içerisine gizlenmiş 500 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, evde bulunan V.İ. ve M.Z. adlı şahıslar da gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildiler.
(ÇP-MB-Y)

03.08.2017 13:04:11 TSI
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