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TOKİ, Uşak'ta 397 dükkanı açık artırma ile satıyor



(Fotoğraflı)



UŞAK (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) mülkiyetinde bulunan, Uşak'taki 397 dükkan için açık artırma düzenleniyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın mülkiyetinde bulunan, Uşak'taki 397 dükkan için açık artırma düzenleniyor. Muhammen bedeli 77 bin liradan başlayan dükkanların yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacağı bildirildi.

Dükkanlar, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü düzenleyecek açık artırma ile satılacak TOKİ'nin mülkiyetindeki 397 iş yeri ise açık artırma ile satışa çıktı. Proje, hak sahipleri ile belediye ve TOKİ'nin yaptığı çalışma sayesinde Uşak'ın yeni yaşam merkezi konumunda; kentsel yenileme projesi kapsamında örnek nitelikli proje olarak hayata geçirildi. Yaya ulaşımını destekleyen her dükkanın önünde açık otopark bulunuyor. Giyim, gıda, hızlı tüketim malları satışı, büro mobilyaları, ofis, ev tekstili, beyaz eşya, ayakkabı, market, banka, sigorta, mimarlık büroları, fabrikaların iletişim ve operasyon merkezleri gibi ticaret ve iş kolları için 30 metrekareden 472 metrekareye kadar iş yeri tercihleri sunuluyor.



03.08.2017 13:07:30 TSI

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