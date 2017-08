YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özbakır ve Çaturoğlu partililerle buluştu

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve AK Parti Zonguldak il Başkanı Zeki Tosun, partililerle bir araya geldi.

Kdz. Ereğli AK Parti ilçe başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti ilçe başkanı Fatih Çakır, Ereğli Belediyesi ve İl Genel meclis üyeleri, partinin gençlik, kadın kolları ile partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti ilçe başkanı Fatih Çakır'ın ardından söz alan Ereğli belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediyenin yaptığı çalışmaları anlatarak, ilçenin her bölgesine hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Uysal konuşmasında, "Pazaryerini inşallah 3-4 ay içerisinde şekillenecek, güzel de bir pazaryeri olacak. Çünkü rahmetli Cöbekoğlu'ndan beri pazaryerine bakılmadığından ve hala bakılmadığından bu halde. Bunun haricinde anıt önündeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada ofis yolundaki spor parkımız bitti, teslim aldık. Önümüzdeki günlerde bakanlarımızı ilçemize davet etmek istiyoruz. Potbaşı'ndaki çocuk dünyası projemiz de bitti, yumuşak zeminleri de serildi. 22 dönüm arazi vardı hem mahallenin mağduriyetini giderdik hem de asfaltlarla birlikte projeyi şekillendirdik. Yine en önemlisi önümüzdeki günlerde 1 aydır testlere başlanmış olan arıtma tesisi önümüzdeki günlerde tertemiz, memba niteliğinde suyu ilçe halkımız ile buluşturacağız. Bizler her zaman şunu söylüyoruz, kültür ve ilçenin tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstanbul ve Ankara'ya 3-4 saat uzaklıktayız. Daha farklı bir Ereğli hazırlıklarına başladık. Bizler durmuyoruz, hiç merak etmeyin. Aynı anda düşündüğümüz 5-6 proje birden var. Bunları zamanı gelince açıklayacağız. Asfalt, kilitli parke, istinat duvarı gibi çok çeşitli çalışmalarımız var. 31 mahallemize hiç ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Bir taraftan Kirmanlı, Kırmacı'da proje devam ederken diğer taraftan Ahmetçiklere, Uzunçayır bölgesine hizmet götürüyoruz. Şehrin her şeyine dokunmuş vaziyetteyiz. 180 bin metre kare alanın tamamında hizmetlerimiz var. 31 Mahallede de muhakkak bir dokunuşumuz olacak. Bunlar tabiki yıllardır ihmal edilen şeyler. Alt yapıda hiçbir problemimiz kalmadı. Kolay değil. Geçtiğimiz yıl ilçemiz delik deşik oldu, alt yapısını bitirdik. Görülen bölgenin tamamı asfaltı ile yaya kaldırımı ile devam ediyor. Projelerin tamamına aşk ve sevda ile sarıldık, gece gündüz çalışıyoruz. Projenin bir tanesini bana sorsanız saatlerce anlatabilirim. Önümüzdeki günlerde bölgemizde önemli değişiklikler olacak. Tarihi bir doku var. Halkımız çok memnun olacak. Pazaryerine gelen insanlar artık alışveriş için değil dinlenmek için de gelecekler. Sakindere'yi biliyorsunuz bir süreç var. Bağlık Mahallesi, Alaplı ilçesinden daha fazla nüfusu var. O mahallenin sorunlarını çözümü noktasında varız. Terminal ihaleleri bitti, kent meydanı, katlı otopark ve cami projesi var. Sanıyorum Ağustos ayında bu iş bitti, kimsenin kuşkusu olmasın. Net söyleyemediğimiz projelerimiz var. Belediye Başkanısın, kişilik yapım da var, yıllarca doktorluk yapmışız, hastayı yoğun bakıma almışsınız. Hiç merak etme sağ salim çıkar diyemiyorsun, yoğun bakım sonuçta. Son derece umutluyuz, iddialıyız. Halkın da o iddiamızı normal karşıladığını biliyorum. Olmazsa olmazımız, olmazsa Çınaraltı'nda bir köşede otururuz. Bazıları bizi test etmeye çalışıyor, buna çok üzülüyorum. Bizi test edeceğinize yardım edin. Ben test edilmek istenmiyorum. Ben 56 yaşındayım, 20 yıldır Kdz. Ereğli'de geçirdim, çocukluğumdan beri de Alaplı ama köylerinde geçirdim. Ereğli halkı beni tanıyor. Ben şunu istiyorum beni test etmeyi bırakın, bana yardım edin" dedi.



"Ereğli Belediyesi'nin her zaman yanındayız"

Bölge için önemli olan iki kanunu çıkartarak elleri ve heybeleri dolu geldiklerini ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli ve bölge ile ilgili önemli kanunlar çıkarttıklarını belirtti. Çaturoğlu, "Boş gelmedik ellerimiz dolu. En son çıkarttığımız kanun. Tersaneler bölgesi dedik, sıkıntı var dedik. ERDEMİR' de sıkıntı var dedik. Bölgemize sanayi tesisleri var. Oralarda sıkıntılar var dedik. Oralara gerekeni yaptık. Sadece iki ilimize mahsus bir kanun çıkartılmasını öncülük yaptık. Allah'a şükürler olsun ki kanun da çıktı. Tersaneler bundan sonra isterlerse endüstri bölgesi olabilecek ve başka işler yapma imkanına kavuşacaklar. Öteki taraftan Erdemir yarısından fazlası dolgu ile kazanılmış, kanun gereği kenar çizgisinin dışında yapılacak olanlar da belli ne yapılabilir liman yapılabilir, tersane yapılabiliyor. En son olimpik spor tesisleri de buna girdi ama şimdi sadece Trabzon ve Zonguldak'ta olmak kaydı ile kıyı kenar çizgisi olmak üzere özel endüstri bölgeleri ve sağlık tesisleri yapılmasına imkan verecek yasayı meclisten çıkardık. Çok büyük çaba sarf ettik Erdemir bundan sonra 2 bin 200 dönümlük bir arazi daha kazanmış oldu. Yatırım yapabilecek 2 bin 200 dönümlük bir arazi kazandı. Yeni haddehaneler, tersaneler kuracak. Bunların hepsi bölgemiz ekonomisine katkı, istihdam demek, ticaretin bu bölgede sanayinin gelişmesi demek. Bu kanun çıkmasaydı bu yatırımlar başka yerlere kayacaktı. Kayan yatırım bize sıkıntı olarak dönecekti. Çünkü bizim bölgemizin yatırımcılara ve istihdam sağlayıcı işlere ihtiyacı var. Bir kanun daha çıkardık, yılbaşı çıkarmıştık, yönetmeliği çıkmamıştı. Hema olarak biliniyor Kandilli'deki Alacaağzı'na tekrar istihdama sağlanması için çabalar sarf ettik. Genel Müdürlüğümüz ile görüşeceğiz ve hazırlığını yaptıracağız. Yeniden bu ocağı ihaleye çıkartacağız. Orada insanlar ekmek yiyordu, inşallah talipleri olacak, önünü açtık, teşvik sağladık. Daha önce ihaleye çıkmıştı, olmadı. Bu kez olacağını düşünüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ni geliştiriyoruz. Ereğli bir noktaya kadar geldi yanında Alaplı OSB var. Yeni yatırımcılara arsa tahsisini devam ediyoruz. Üniversitemiz ile işbirliği içerisindeyiz. Bakanlıklarla da görüştük. Zonguldak ilimize bir teknopark kazandırıyoruz. Merkezde kurulacak ardından da Ereğli OSB içerisine Teknopark Şubesi açacağız. Bunlar yöremiz için güzel şeyler. Bölgemizde tarımsal olarak baktığımızda en önemli girdiğinin fındık olduğunu görüyoruz. Fındıkta bu sene rekolte fazla, fiyat istikrarı sağlanması açısından önemli bir çalışmaya ihtiyaç var. Eğitimde iddiamız şuydu, seçim beyannamemizde sözlü olarak vermiştik. Bölgedeki aktörlerle birlikte biz burada ikili eğitim sonlandıracağız dedik. Allah'a şükür geçmişten gelen ve bizim yaptığımız çalışmalar ile birlikte iyi noktalara gidiyoruz. İkili eğitime bu bölgede son vereceğiz inşallah. Ayrıca eski devlet hastanesinin yerinde çalışmalar sona gelindi. Orada bir takım yasal engellerden dolayı çalışmalar biraz aksadı ama alan en nihayetinde bitti, alan projesi çizildi, Kalkınma Bakanlığı ile görüştük, bir ekip gelecek. Ondan sonraki süreçte oranın yatırım ihalesi gündeme gelecek. Turizm fakültemizi kazandırdık. İnşallah bu yıl öğrenci almaya başlayacak. Daha işler yoluna girdikten sonra daha çok önemli sayılabilecek fakülteleri kazandırma çalışmalarımız sürüyor. 15 Temmuz ve öncesindeki 2 seçimin yapılması bürokraside işleri yavaşlattı. Ama hızlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alt yapı konusunda Ereğli-Zonguldak yolu, Ereğli-Devrek yolu bir de Ereğli çevre yolu var. Balıkçı barınağından giren hastane kavşağına bağlanan yolun şuan proje çalışmaları sona doğru yaklaştı. İnşallah onun da program bittikten sonra yapım ihalesi sonrası adım atılacak. 2023 vizyonunda Sakarya, Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Zonguldak, Bartın demiryolu var. Çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bölgemizde önemli bir turizm potansiyeli var. Kültür Bakanımıza da müsteşarımıza da arz ettik. Bölgenin kültür haritasının çıkarılması için kendileri koordinatörlük yapabileceklerini söylediler. Çok sevindirici bir gelişme. Belediyemizin de önemli çalışmaları var. Yeniden kültür merkezi ile ilgili başlanmış olan bir kültür merkezi için belediyemiz proje hazırlıyor. Alt yapısı oluşturuldu. Çöp alanı var önemli gelişmeler olacak. Bu çalışmalar yapılıyor. Siz kamuoyundaki olumsuzluklara kendinizi kaptırmayın. Bize düşen bir şey var gerek belediye, gerek ilçe teşkilatı gerekse bize düşen çalışmaları halka anlatacak olanlar bizleriz. Halkın sahiplenmesi için anlatmalıyız. Bu konuda arkadaşlarımızın sağduyusuna ve gayretlerine güveniyorum. Teşkilatımızın çalışmalarında da bundan sonra da başarılar diliyorum. Belediyenin her zaman yanındayız, arkasındayız, endişeleri olmasın" şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır konuşmasında gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kendilerine sürekli olarak seçimden seçime gelindiğini ancak onun dışında kendilerini göremediklerinin söylendiğini ifade etti. Ellerinden geldiği kadarı ile halkın yanında olmaya çalıştıklarını kaydeden Özbakır, bölge için önemli çalışmalar sürdürdüklerini başta yeni çıkarılan 2 kanunun bölge için son derece önemli olduğunu söyledi. Ankara'da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar düzeyinde yapılan toplantılara ilişkin bilgiler veren Özbakır, sadece seçimden seçime değil, bölgenin her zaman yanında olduklarını, yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi. Özbakır ayrıca, FETÖ davalarının hızlandırıldığını, gerçek suçluların ayıklanarak bir an önce hak ettikleri cezaların alınması için de hukukçu milletvekilleri ile toplantılara katıldığını ifade etti.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

03.08.2017

