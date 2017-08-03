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İnternet çalışması için araçları halatla çektiler



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de internet alt yapı çalışması yapmak isterken park etmiş otomobillerin engeli ile karşılaşan işçiler, halatla araçları böyle çektiler.

İnternet alt yapı çalışması için Vatan Caddesi ve Küçük Sanayi Sitesi civarında çalışmalarını sürdüren ekipler, park etmiş otomobillerin engeli ile karşılaştılar. Kazının yapılacağı alanda bulunan otomobillerin sahiplerini bulamayan işçiler, araçları halatla çekmek zorunda kaldılar. Yaklaşık 5-6 kişinin yardımıyla otomobiller müsait bir bölüme çekilirken, kazı çalışmaları da devam etti.

(MSY-AS-Y)



03.08.2017 13:11:15 TSI

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