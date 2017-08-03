YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hani Kuyular Mahallesine su müjdesi

Hani Kuyular Mahallesine su müjdesi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı ve Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Kuyular Mahallesinde yıllardır çözüm bulunamayan su sorununu çözmeyi başardı. Yapılan çalışmaların ardından mahalleye saniyede 4 buçuk litre su verilmeye başlandı.

Kuyular Mahallesinin Hani Belediyesine bağlanmasının ardından su sorunu ortadan kalktı. Uzun uğraşlar sonucu açılan temiz su sondaj kuyusuna dalgıç motoru takarak mahallenin su sorununu kökten çözüme ulaştırıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Yazıcı, Kuyular Mahallesinin uzun yıllardan bu zamana kadar gelen bir su sorunu olduğunu, bu sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Başkan Yazıcı, "Hani Belediyesi olarak DSİ'ye müracaat ettik. Yaptığımız müracaat sonrası Kuyular Mahallesinde açılan sondaj kuyusuna DİSKİ tarafından da içme suyu şebeke sistemi bağlantısı yapıldı. Açtığımız sondaj kuyusuna dalgıç motoru indirilerek terfi hattının bağlantı çalışması yaptık. Bu çalışmaya geçtiğimiz mart ayı itibari ile başladık ve şuan itibari ile sonuçlandırdık. Açılan kuyudan numune ile tahlilleri alındı ve suyun içile bilirlik raporu alındıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Bugün itibari ile depolara su vermeye başladık. Bu depolarda gerekli işlemlerden geçmesinin ardından da artık evlere su vermeye başlayacağız. Yapılan bu çalışma ile saniyede 4 buçuk litre su veriliyor" dedi.

Başkan Yazıcı, kendisinin devletin bir temsilcileri olarak vatandaşların her türlü sorun ve sıkıntısını çözmek için burada olduğunu, kapılarının sonuna kadar vatandaşa hizmet için açık olduğunu sözlerine ekledi.

(YRT-MP-Y)



03.08.2017 13:11:22 TSI

NNNN

