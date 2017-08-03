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Yüksekova'da kaçakçılık operasyonu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:10
Yüksekova'da kaçakçılık operasyonu
Yüksekova'da kaçakçılık operasyonu

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara, tütün ve mazot ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2 Ağustos 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Aşağı Ölçek köyünde iki ayrı adreste yapılan aramada, 135 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 81 kilo tütün ve 120 litre mazot ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(FT-MSA-Y)

03.08.2017 13:12:17 TSI
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