ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Kütüphanelerinin başarısı ödüllendirildi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:12
Büyükşehir Kütüphanelerinin başarısı ödüllendirildi
Büyükşehir Kütüphanelerinin başarısı ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 kütüphane, Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen "Herkes İçin Kütüphane" projesinde göstermiş olduğu başarılardan dolayı Polonya'da eğitim programına katıldı.
Türkiye'den yerel yönetimlere bağlı 200 kütüphanenin üye olduğu Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezinin girişimiyle yürütülen ve resmi sloganı "Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim" olan "Herkes İçin Kütüphane" projesi kapsamında başarılı olan belediyelerin kütüphane sorumluları Polonya'da düzenlenen eğitim programına katılmaya hak kazandı. Proje kapsamında kütüphanecilik alanında özgün çalışmaları, yenilikçi hizmetleri, verdiği eğitimlerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, Atatürk Kütüphanesi Yenimahalle Kültür Merkezi Şubesi, Atatürk Kütüphanesi Uncalı Şubesi, Atatürk Kütüphanesi Mazlum Candan Şubesi Kütüphaneleri başarılarından dolayı eğitim programına katılma hakkı kazananlar arasında yer aldı.

Polonya kütüphaneleri gezildi
Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörü Özgün Dayar, Polonya'nın çeşitli kentlerindeki kütüphaneleri inceleme fırsatı buldu. Polonya'nın Varşova ve Jarocin kentlerinde hizmet veren 5 kütüphane, bir kültür merkezi ve bir müze incelemesinin yapıldığı gezi ve proje hakkında bilgi veren Özgün Dayar, "Üç kişilik bir ekiple Polonya'da incelemelerde bulunduk. Polonya'daki incelemelerimiz sırasında Antalya'da uygulanabilecek çok sayıda cazip fikirle karşılaştık. Örneğin, her yaş grubuna yönelik birbirinden farklı aktivitelerle hizmet veren kütüphanelerin yoğun rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında Polonya'daki görmüş olduğumuz farklı yenilikçi uygulama ve yaklaşımları da en kısa zamanda kütüphanemizde de gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Kütüphane halkla buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinin proje kapsamında gösterdiği başarılardan dolayı Türkiye'deki birçok kütüphaneden sıyrıldığını ifade eden Özgün Dayar, "Proje kapsamında yürütülen faaliyetler sayesinde kütüphanelerin kullanım oranları arttı. Üye sayımız ve kitap okunma sayılarımızda ciddi artışlar oldu. Proje kapsamında etkinlikler, söyleşiler, konserler, çeşitli atölyeler ve geniş yelpazede konulardan oluşan online eğitim ve konferanslar, Antalya kütüphanelerinde halkla buluşuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, proje kapsamında aktif faaliyet gösterilmesine verdiği önem ve destekle hizmetlerimizin vatandaşlara ulaşmasında ciddi aşamalar kat edildi" dedi.
Dayar, Polonya'da gördükleri örnekler ışığında hizmetlere daha büyük yenilikler getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.
Kütüphane hizmetlerinin devam ettiğini vurgulan Özgün Dayar, vatandaşların e-devlet hizmetlerinden nasıl yararlanacakları, bilgisayar ve internet kullanımı, kişisel gelişim, ofis programları, güvenli internet kullanımı, özgeçmiş hazırlama gibi konularda ücretsiz eğitim verdiklerini dile getirdi.
(SÇ-SÇ-Y)

03.08.2017 13:14:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konyaaltı yaz şenlikleri başlıyor
YEREL

KONYAALTI YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
Alanya'da engelli bireylerin deniz keyfi
YEREL

ALANYA'DA ENGELLİ BİREYLERİN DENİZ KEYFİ
Kepez Gaziler Mahallesine Sosyal Yaşam merkezi
YEREL

KEPEZ GAZİLER MAHALLESİNE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
Bayındırlık Caddesi yenilendi
YEREL

BAYINDIRLIK CADDESİ YENİLENDİ
Taşatan yolunda sona gelindi
YEREL

TAŞATAN YOLUNDA SONA GELİNDİ
Tütüncü işçilere moral verdi
YEREL

TÜTÜNCÜ İŞÇİLERE MORAL VERDİ
Muratpaşa'dan çim hokeyi kursu
YEREL

MURATPAŞA'DAN ÇİM HOKEYİ KURSU
Karataş'tan yeterlilik belgesi açıklaması
YEREL

KARATAŞ'TAN YETERLİLİK BELGESİ AÇIKLAMASI
Ulupınar'a ziyaretçi akını
YEREL

ULUPINAR'A ZİYARETÇİ AKINI
Milletvekili Enç: &quot;Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ ENÇ: "ÇALIŞIYORUZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Alanya'ya modern kapalı kurban satış ve kesim tesisi
YEREL

ALANYA'YA MODERN KAPALI KURBAN SATIŞ VE KESİM TESİSİ
Türkiye'nin en büyük balıkçı çarşısı açılıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BALIKÇI ÇARŞISI AÇILIYOR
Manavgat'ta 1. Kitap Günleri Fuarı açıldı
YEREL

MANAVGAT'TA 1. KİTAP GÜNLERİ FUARI AÇILDI
Hedef, Dünya Şampiyonluğu
YEREL

HEDEF, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Yaz kurslarına büyük ilgi
YEREL

YAZ KURSLARINA BÜYÜK İLGİ
Konservatuvar kayıtları başladı
YEREL

KONSERVATUVAR KAYITLARI BAŞLADI
Al Yazma yeşil sahaya indi
YEREL

AL YAZMA YEŞİL SAHAYA İNDİ
Konyaaltı Kongre ve Fuar Merkezi Kitap Fuarına yetişecek
YEREL

KONYAALTI KONGRE VE FUAR MERKEZİ KİTAP FUARINA YETİŞECEK
Gazipaşa'nın yayla yolları asfaltlanıyor
YEREL

GAZİPAŞA'NIN YAYLA YOLLARI ASFALTLANIYOR
Finike'de hacı adayları uğurlandı
YEREL

FİNİKE'DE HACI ADAYLARI UĞURLANDI
Varsak Sanayi'ye yeni yol
YEREL

VARSAK SANAYİ'YE YENİ YOL
Döşemealtı Kadın futbol takımı 8 takım arasına kaldı
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI 8 TAKIM ARASINA KALDI
ATSO Başkanı'ndan Hayvan Hakları Vurgusu
YEREL

ATSO BAŞKANI'NDAN HAYVAN HAKLARI VURGUSU