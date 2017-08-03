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Büyükşehir Kütüphanelerinin başarısı ödüllendirildi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 kütüphane, Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen "Herkes İçin Kütüphane" projesinde göstermiş olduğu başarılardan dolayı Polonya'da eğitim programına katıldı.

Türkiye'den yerel yönetimlere bağlı 200 kütüphanenin üye olduğu Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezinin girişimiyle yürütülen ve resmi sloganı "Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim" olan "Herkes İçin Kütüphane" projesi kapsamında başarılı olan belediyelerin kütüphane sorumluları Polonya'da düzenlenen eğitim programına katılmaya hak kazandı. Proje kapsamında kütüphanecilik alanında özgün çalışmaları, yenilikçi hizmetleri, verdiği eğitimlerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, Atatürk Kütüphanesi Yenimahalle Kültür Merkezi Şubesi, Atatürk Kütüphanesi Uncalı Şubesi, Atatürk Kütüphanesi Mazlum Candan Şubesi Kütüphaneleri başarılarından dolayı eğitim programına katılma hakkı kazananlar arasında yer aldı.



Polonya kütüphaneleri gezildi

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörü Özgün Dayar, Polonya'nın çeşitli kentlerindeki kütüphaneleri inceleme fırsatı buldu. Polonya'nın Varşova ve Jarocin kentlerinde hizmet veren 5 kütüphane, bir kültür merkezi ve bir müze incelemesinin yapıldığı gezi ve proje hakkında bilgi veren Özgün Dayar, "Üç kişilik bir ekiple Polonya'da incelemelerde bulunduk. Polonya'daki incelemelerimiz sırasında Antalya'da uygulanabilecek çok sayıda cazip fikirle karşılaştık. Örneğin, her yaş grubuna yönelik birbirinden farklı aktivitelerle hizmet veren kütüphanelerin yoğun rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında Polonya'daki görmüş olduğumuz farklı yenilikçi uygulama ve yaklaşımları da en kısa zamanda kütüphanemizde de gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.



Kütüphane halkla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinin proje kapsamında gösterdiği başarılardan dolayı Türkiye'deki birçok kütüphaneden sıyrıldığını ifade eden Özgün Dayar, "Proje kapsamında yürütülen faaliyetler sayesinde kütüphanelerin kullanım oranları arttı. Üye sayımız ve kitap okunma sayılarımızda ciddi artışlar oldu. Proje kapsamında etkinlikler, söyleşiler, konserler, çeşitli atölyeler ve geniş yelpazede konulardan oluşan online eğitim ve konferanslar, Antalya kütüphanelerinde halkla buluşuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, proje kapsamında aktif faaliyet gösterilmesine verdiği önem ve destekle hizmetlerimizin vatandaşlara ulaşmasında ciddi aşamalar kat edildi" dedi.

Dayar, Polonya'da gördükleri örnekler ışığında hizmetlere daha büyük yenilikler getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

Kütüphane hizmetlerinin devam ettiğini vurgulan Özgün Dayar, vatandaşların e-devlet hizmetlerinden nasıl yararlanacakları, bilgisayar ve internet kullanımı, kişisel gelişim, ofis programları, güvenli internet kullanımı, özgeçmiş hazırlama gibi konularda ücretsiz eğitim verdiklerini dile getirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 13:14:05 TSI

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