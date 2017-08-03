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DOKAP Ahır Proje inşaatları hızla devam ediyor



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BAYBURT (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut inşaatı tamamlanan ve devam eden ahır projelerini tek tek ziyaret etti. DOKAP kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile yapılan ahır projelerini yerinde inceleyen İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, bu projelerin hayvancılık altyapısı kadar kırsal altyapının dönüşümü bakımından da çok önemli olduğunu söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilimizde özellikle büyükbaş hayvancılık il ekonomisi bakımından da büyük öneme sahiptir. Son 5 yılda ilimizdeki büyükbaş hayvan sayısında yaklaşık yüzde 40'lık bir artış sağladık özellikle hayvan kalitesi ve orta ölçekli işletmelerde önemli bir gelişme söz konusu. İlimizdeki hayvancılık sektörünü daha üst seviyeye çıkarmak bölgesel ve ülkesel düzeyde rekabet güzünü yükseltmek adına altyapının geliştirilmesi son derece önemli bir konu. Bu konuda Sayın Maliye Bakanımızın hassasiyetle takip ettiği büyük projelerle var. Öncelikle sulama alanında ilimizde tarihinde görülmemiş bir çalışma başlatıldı. Başlatılan sulama projeleri tamamlandığında yaklaşık 50 bin hektar arazi sulanabilir hale gelecek. Dolayısı ile hayvancılığın temel girdisi olan yem üretimi verim kalite olarak artacak, maliyetler azalacak. Diğer yandan yapımı devem eden Türkiye'nin ilk tarım ve hayvancılık yerleşkesi var. Bu proje ilimiz hayvancılığının ticaret ve pazarlama anlamında basamak atlamasına vesile olacak. Üçüncü konu ise işletme altyapılarımızın iyileştirilmesi. Bakanlığımız 2015 yılından itibaren GAP, DAP, KOP ve DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) kapsamındaki illerimizde çiftçilerimizin yapacağı 10-50 baş arası ahır projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. DOKAP ahır projeleri bu bakımdan çok önemli. Günümüz teknik standartlarına uygun ahırların yapımı ile işletmelerimizde hayvancılık verimi artıyor. İşçilik azalıyor. Bu projeler aynı zamanda köylerimizde kırsal dönüşüm açısından da büyük bir şans. Çünkü köylerimizde birçok hayvancılık işletmesi köy yerleşimi içinde kalmış. Verimliliğin düşük kaldığı bu işletmelerin geliştirilmesi mümkün olmuyor. Ayrıca bu koşullardaki işletmeler birçok çevresel soruna yol açabiliyor. Köy dışında ilgili kurumlarla belirlediğimiz uygun bölgelerde veya hazine arilerinde yapılan yeni ahırlar hem işletmelerin daha iyi standartlara kavuşmasını sağlıyor. Hem de köy yerleşimleri içerisindeki belirlediğimiz sorunların ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Tüm bu açılardan değerlendirildiğinde bu projelerin ilimiz için hem hayvancılık hem de kırsal dönüşüm bakımından çok önemli olduğunu biliyoruz. Hibe desteği kapsamında olan yaklaşık 150 ahır projesi var. Bu projelerden tamamlanan ve devam edenleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bu projeleri yapan tüm çiftçilerimiz bizim gözümüzde bu memleket için büyük birer yatırımcı, bu projelerin hepsi birer fabrika. Dolayısı ile bu projelerin tamamlanarak üretime geçmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

(YY-ÖB-Y)



03.08.2017 13:18:53 TSI

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