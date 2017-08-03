Başkan Özeçoğlu'ndan Emniyet Müdürü Dinç'e Es-Es forması
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'e Eskişehirspor forması hediye etti.
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamlarında ziyaret etti. Dinç, Başkan Özeçoğlu'na yeni görevlerinde ve çalışmalarında başarılar dilerken, Eskişehirspor'a şampiyonluk yolunda desteklerini bildirdi. Ziyaretin ardından Başkan Özeçoğlu, Dinç'e üzerinde isminin yazılı olduğu yeni sezon Eskişehirspor formasını hediye etti.
(MSY-AS-Y)
03.08.2017 13:19:07 TSI
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