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Bakıma muhtaç hastalara zeybek morali

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:17
Bakıma muhtaç hastalara zeybek morali
Bakıma muhtaç hastalara zeybek morali

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren, Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından farklı bir uygulamaya imza atıldı. Rehabilitasyon merkezinde düzenlen, halk oyunları gösterisi onlarca yatağa bağımlı hastaya moral oldu.
Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Salihli Halk Oyunları Derneği ekibi tarafından ortaklaşa düzenlen program büyük beğeni topladı.
Düzenlenen programda ilk olarak merkezin bahçesinde bulunan kamelyadaki hastalara halk oyunu gösterisi sergilendi. Daha sonra yatağa bağlı ve tedavileri devam eden hastaların odalarına iki kişilik ekipler halinde giren halk oyunları ekibi hem oyunlarını sergiledi, hem de hastalarla yakından ilgilenerek moral verdi.

Semizler: "Hastalarımızda moral en önemli etken"
Oldukça beğeni toplayan programı düzenleyen Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Orçun Semizler, "Öncelikle Salihli Halk Oyunları Derneği ekibine çok teşekkür ederim. Kurumumuzda zaman zaman farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz, ancak son düzenlediğimiz halk oyunları gösterisi hastalarımız tarafından çok beğenildi. Buradaki hastalarımız için moral son derece önemli. Bizde sürekli morallerini yüksek tutmalarını sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz. Son düzenlediğimiz halk oyunları etkinliğinde yatağından kalkamayacak durumda olan hastalarımıza da odalarında halk oyunu gösterisi düzenledik. Hastalarımızın mutlu olduklarını görmek bizim açımızdan memnuniyet verici" şeklinde konuştu.
(İLK-SC)

03.08.2017 13:20:00 TSI
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