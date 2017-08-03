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Kepez Gaziler Mahallesine Sosyal Yaşam merkezi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:18
Kepez Gaziler Mahallesine Sosyal Yaşam merkezi
Kepez Gaziler Mahallesine Sosyal Yaşam merkezi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Gaziler Mahallesi'ne, her kesimin eğitim, sağlık, spor ile kültür, sanat ve sosyal etkinlik ihtiyacına cevap verecek sosyal yaşam merkezi inşa ediyor.
Kepez Belediyesi, eski köylere, eğitim, sağlık, spor ve belediyecilik hizmetlerinin, kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin bir arada olacağı sosyal yaşam merkezi inşa ediliyor. İlk sosyal yaşam merkezinin yapımına da Gaziler Mahallesi'nde başlandı.

Tütüncü, sosyal yaşam merkezinin şantiyesinde
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önümüzdeki günlerde resmi temel atma töreni yapılacak olan tesisin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yüklenici firmanın yetkililerinden ve Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dar inşaatla ilgili bilgi alan Tütüncü, Bütünşehir Yasası ile mahalleye dönüşen eski köylerdeki sosyal hayatı dönüştürmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Birçok hizmet vatandaşın ayağına götürülüyor
Bu çalışmalardan bir tanesinin sosyal yaşam merkezi olduğuna işaret eden Tütüncü, "Bu tesis, sosyal, kültür, sanat ve eğitimde yapmış olduğu hizmetlerin tek noktada toplandığı bir merkez olacak. Sosyal yaşam merkezinde hanımlarımıza meslek kursları, çocuklarımıza etüt merkezi hizmeti verilecek. Yaşam merkezinde, kütüphane, kültür ve sanat etkinliklerinin yapılabileceği çok amaçlı salon da olacak. Bu salon da Gaziler Mahallesi sakinlerimiz düğünlerini, mevlitlerini yapabilecekler. Belediye olarak sağlıkta yaptığımız çalışmaları bölgedeki hemşehrilerimize sunacağımız bu tesiste, aile hekimi de olacak."

Kıraathane ve kır düğünü alanı
Binanın dışında da sosyal yaşam alanlarının olacağını aktaran Başkan Hakan Tütüncü, "Sosyal yaşam merkezinin bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yaşlıların günün içerisinde vakitlerini geçireceği güzel bir kıraathane ve kır düğünü alanı olacak. Sosyal yaşam merkezi, köyde yaşayan hemşehrilerimizin 7'den 70'e hepsinin şehirdeki hizmetlerle buluşmasını sağlayacak müstesna bir mekân olacak" dedi.

"Eserleri zorlukları aşarak, yapıyoruz"
Sosyal yaşam merkezi gibi eserlerin çok kolay ortaya çıkmadığına dikkat çeken Tütüncü, "Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi'ni yaptığımız arazinin ciddi imar ve mülkiyet problemleri vardı. Bu problemleri çözdük. Planlamayı yaptık, finansını ayarladıktan sonra da ihalesi tamamladık. Şimdi inşası başlıyor. Yapmaya çalıştığımız işler, kendiliğinden oluveren kolay işler değil. Birçok zorluğu, güçlüğü aşarak bu eserleri yapıyoruz. Diğer mahalleye dönüşen köylerimize de aynı çalışmayı yapacağız. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız bu eser, 2018 yılı içerisinde hizmete girecek."

Maliyeti 2 milyon 500 bin TL
Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi, 6 bin 200 dönümlük bir araziye inşa ediliyor. Tesisteki binanın kullanım alanı ise 700 metrekare olacak. Yapım maliyeti yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan tesiste, meslek edindirme kursları, 5 hekimlik aile sağlığı merkezi, etüt merkezi ve bilgi evi olacak. 250 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun olacağı tesiste, belediye hizmet noktası (vezne) da bulunacak. Sosyal yaşam merkezi binasının bahçesinde ise sentetik çim futbol sahası ile basketbol ve voleybol sahaları, kır düğünü alanı ve kıraathane olacak.
(SÇ-SÇ-Y)

03.08.2017 13:20:55 TSI
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