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Yeni sezon bilet fiyatları belli oldu



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor Kulübü Başkanı Bayram Özmen, 2017-2018 sezonunda iç sahada oynayacak maçların bilet fiyatlarını açıkladı.

Yaptığı açıklamada yeni sezondaki bilet fiyatlarında yüzde elli artış olduğunu söyleyen Niğde Belediyespor Kulübü Başkanı Bayram Özmen, '' Bildiğiniz üzere bilet fiyatlarımız geçen sezonda açık tribün 5 kapalı tribün 10 Tl'idi. Yönetim kurulumuzun bu sene ki olmuş almış olduğu karar neticesinde bu yıl kapalı 15 Tl, açık tribün 10 ve misafir takım tribününde 15 Tl olarak bilet fiyatlarını belirledik'' dedi.

Transferler ve takım hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Özmen, ''Transferde son iki transfer daha yapıp transferi kapatmayı düşünüyoruz. Bu transfer ise bir sol bek ile orta sahaya takviye ile transferi sonlandıracağız. Takımımız bildiğiniz üzere geçen hafta Nevşehir kampını tamamladıktan sonra pazartesi günüde 2. etap olan Ankara Kızılcahamam kampına başladı. Takımımız bu hazırlık kampında dört hazırlık maçı oynayacak bu hazırlık maçlarını Çorum Belediyespor, Eyüpspor, Düzcespor ve kampın bitiminde bir gün öncede İnegölspor ile hazırlık maçını yapıp 2. etap hazırlık maçını da tamamlamış olacağız'' diye konuştu.

Yeni sezonda Niğdeli taraftarların gereken desteği vereceklerine inandıklarını söyleyen Başkan Bayram Özmen, ''Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi takımımızı destekleyeceklerine inanıyorum. Takımızın kalitesi artıkça da taraftar sayısı da artıyor. İnşallah yeni sezonda taraftarımızın Niğde Belediyespor'a gerek desteği verip itici bir güç ve ateşleyici olacaklarından şüphem yok'' ifadelerini kullandı.

(MB-YE-SK)



03.08.2017 13:25:12 TSI

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