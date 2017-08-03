133 kişilik kafile hac için kutsal topraklara uğurlanacak
(Fotoğraflı)
Abdurrahman Dulkadir
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'den Diyanet İşleri Organizasyonu ile 133 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlanacak.
İl Müftülüğünden edinilen bilgiye göre 15 Ağustos tarihinde Yatsı Namazı sonrasında 5'i şehit ailesi, 7'si gazi yakını olmak üzere toplam 133 kişilik hacı adayının oluşturduğu ilk hac kafilesi Kırşehir'den kutsal topraklara dualarla gönderileceği bildirildi.
(AD-EÖ-SK)
03.08.2017 13:25:33 TSI
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