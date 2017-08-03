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Sakarya Teknokent yeni hizmet binasını açıyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:24
Sakarya Teknokent yeni hizmet binasını açıyor
Sakarya Teknokent yeni hizmet binasını açıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Teknokent'in yeni hizmet binasının açılışı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin kalkınma hamlesine teknolojik katkı sağlayan teknokentler her geçen gün kendilerini yenilerken, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin Doğu Marmara'daki en güçlü temsilcilerinden olan Sakarya Teknokent, bölgenin inovasyon merkezi olma yolunda aldığı başarılı sonuçlarla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 5 Ağustos Cumartesi günü saat 09:30'da Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik'in katılımlarıyla yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirilecek.
Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, günümüzde yaşanan yoğun rekabetin, ülkelerin küresel ölçekteki yerini, yeni bilgi üretebilme kapasitelerini ve teknolojik gelişimi belirlediğini söyledi. Üniversite-Sanayi işbirliği modelinin bilgi ile teknoloji uygulamalarını aynı platformda buluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Bu önemli birliktelik, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına en önemli destekleri sağlıyor. Kalkınma hamlesine yönelik etrafında değerli sanayicileri barındıran bölgemizin, daha etkin ve geniş bir alanda hizmet sunması amacıyla yeni hizmet binamızı da Teknokent'imize kazandırmaya hazırlanıyoruz. Sakarya Teknokent yeni hizmet binamızın açılış törenine tüm stratejik ortaklarımızı, akademisyenlerimizi ve dostlarımızı davet ediyorum" dedi.
Sakarya Teknokent'in yeni hizmet binasının 2015 yılının Mayıs ayında temelinin atıldığını ve 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak Teknokent bünyesine dahil edildiğini aktaran Rektör Elmas, "Yeni hizmet binası toplamda 30 firmaya ev sahipliği yapabilecek kapasitededir. Mevcut alanı 4 bin 426 metrekare büyüklüğünde olan binanın toplam kiralanabilir alan kapasitesi bin 851 metrekaredir. Yeni hizmet binamızın ülkemize, bölgemize ve Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyor, tüm paydaşlarımızı bu anlamlı günde aramızda görmeyi istiyoruz" diye konuştu.
(BCT-İÇ)

03.08.2017 13:26:49 TSI
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